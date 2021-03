La faiblesse des obligations donne un répit au dollar, estime Generali Investments 16/03/2021 | 16:04 Envoyer par e-mail :

Dans le contexte de la débâcle obligataire mondiale de cette année, le dollar américain a repris son souffle. Le taux de change effectif a repris près de 2 % depuis le début de l'année et l'euro est repassé sous la barre des 1,20 dollar, observe Vincent Chaigneau, directeur de la recherche de Generali Investments : la forte dynamique de l'économie américaine, soutenue par la vaccination rapide et les nouvelles mesures de relance budgétaire importantes, pourrait aider le dollar à prolonger sa résistance à court terme.



Mais le répit du dollar devrait s'avérer temporaire, estime Vincent Chaigneau. Le dollar est une monnaie contracyclique qui a tendance à s'affaiblir lorsque l'économie mondiale et l'appétit pour le risque augmentent. L'Europe et les autres économies avancées devraient rebondir au printemps et cet été, ce qui entraînera de nouveaux vents contraires pour le billet vert. Les États-Unis vont surperformer, mais une partie de l'important stimulus sera transmise à l'économie mondiale par le biais d'un déficit commercial croissant.



Dans le même temps ajoute l'économiste, la Fed continuera à lutter contre les spéculations sur une hausse des taux anticipée. Les rendements américains peuvent encore augmenter, mais surtout en raison d'une prime d'inflation plus élevée qui, en fin de compte, est moins utile pour le dollar.



La BCE s'est engagée à accélérer ses achats de PEPP, ce qui limitera les rendements du Bund mais atténuera également la prime de risque sur la dette de l'Europe du Sud et sur l'euro. Ainsi, bien que Generali Investments soit prudent sur l'euro/dollar à court terme, le gérant pense qu'il terminera l'année dans le milieu de la fourchette 1,20-1,30.





