La livre et l'euro ont gagné du terrain face au dollar jeudi, après que la faiblesse des données économiques américaines ait fait baisser le billet vert la veille, alors que le vote a commencé en Grande-Bretagne et que les élections françaises approchent.

La livre sterling était en hausse d'un cheveu à 1,2757 $, après avoir gagné 0,46 % la veille et touché un plus haut de trois semaines, tandis que l'euro était à 1,0801 $, en hausse de 0,1 % après un gain de 0,4 % mercredi et atteignant un plus haut de trois semaines.

La livre est désormais en hausse sur l'année par rapport au dollar, ce qui en fait la devise la plus performante du G10 en 2024.

Le dollar a chuté suite à des données économiques américaines plus faibles que prévu mercredi, y compris un rapport faible sur les services et un rapport ADP sur l'emploi, dépeignant un ralentissement de l'économie, après une augmentation des demandes initiales d'allocations de chômage la semaine dernière.

"Les données alimentent les attentes selon lesquelles le marché du travail s'affaiblit peut-être et la Fed sera en mesure de réduire les taux plus tard dans l'année", a déclaré Jane Foley, responsable de la stratégie de change chez Rabobank.

Les marchés prévoient désormais près de 50 points de base de réduction des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en 2024, en commençant très probablement par une baisse de 25 points de base en septembre et une deuxième d'ici la fin de l'année, des paris qui ont également fait baisser les rendements des bons du Trésor américain.

Les données mensuelles les plus importantes sur le marché du travail américain, les emplois non agricoles, attendues vendredi, devraient montrer une augmentation de 190 000 emplois en juin après une augmentation de 272 000 en mai, selon un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes.

Les marchés américains sont fermés jeudi pour la fête du 4 juillet.

Les électeurs britanniques ont commencé à se rendre aux urnes jeudi et semblent prêts à élire le chef du parti travailliste Keir Starmer comme prochain premier ministre, balayant ainsi les conservateurs de Rishi Sunak du pouvoir après 14 années souvent turbulentes.

M. Foley a attribué deux raisons principales à la réaction limitée du marché : le déclenchement des élections et la dramatisation de la campagne électorale.

"Tout d'abord, les travaillistes ont toujours été au-dessus (des conservateurs) dans les sondages d'opinion depuis un certain temps, il n'y a donc pas eu de choc", a-t-elle déclaré.

"La deuxième raison est que Keir Starmer et Rachel Reeves ont réussi à convaincre les investisseurs et l'électorat qu'ils avaient déplacé le parti vers le centre.

Rachel Reeves est la responsable de la politique financière du parti travailliste.

Les analystes ont également souligné l'incertitude croissante qui entoure les élections françaises, dont le second tour est prévu dimanche.

La nervosité des marchés s'est quelque peu apaisée et l'écart très surveillé entre les rendements allemands et français à 10 ans s'est réduit à moins de 70 points de base, alors qu'il était supérieur à 80 points de base avant le premier tour de scrutin la semaine dernière.

Francesco Pesole, stratégiste FX chez ING, a déclaré que cela était dû au fait que de nombreux candidats du centre et de la gauche ont abandonné les trois tours de scrutin afin de réduire les perspectives du parti de droite de Marine Le Pen, le Rassemblement national.

"Cela augmente les chances d'un parlement sans majorité, ce qui semble être un résultat plus souhaitable pour les marchés car cela limite les chances de manœuvres agressives en matière de dépenses", a-t-il déclaré.

Toutefois, il a ajouté : "Notre équipe chargée des taux continue de prévoir des écarts structurels plus importants pour la France et nous nous attendons à ce que cela pèse sur l'euro tout au long de l'été."

SURVEILLANCE DU YEN

Le yen japonais, qui n'a pas réussi à gagner beaucoup de terrain mercredi, s'est renforcé, le dollar perdant 0,33% à 161,18 yens.

Le yen n'est cependant pas loin d'un creux de 161,96 pour un dollar atteint lors de la session précédente, son plus bas niveau depuis décembre 1986, avec des fondamentaux qui lui sont défavorables.

Les opérateurs se préparaient à une éventuelle intervention du gouvernement japonais sur le marché des changes, les marchés américains étant absents pour les vacances du 4 juillet.

Les deux précédentes séries d'achats de yens par Tokyo ont eu lieu à des moments peu liquides de la journée de négociation mondiale ou lors de la période de vacances.

Toutefois, l'obstacle à une intervention pourrait être plus élevé à ce stade, a déclaré Marito Ueda, directeur général du département d'étude de marché de SBI Liquidity Market.

"Le ministère des finances affirme que ce n'est pas le niveau qui déclenche l'intervention, mais les mouvements excessifs. Il est difficile d'intervenir, car les mouvements actuels n'entrent pas dans cette catégorie."