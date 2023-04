Le marché de l'immobilier britannique a continué à ressentir les effets de la hausse des coûts d'emprunt en mars, mais les experts immobiliers s'attendent à une certaine amélioration au cours de l'année à venir, car ils pensent que les taux d'intérêt sont désormais proches de leur maximum, selon une enquête publiée jeudi.

La Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS) a déclaré que son solde net des prix de l'immobilier - qui mesure la différence entre le pourcentage d'enquêteurs constatant des hausses et des baisses des prix de l'immobilier - est passé à -43 le mois dernier, contre -47 en février, et légèrement au-dessus des -48 prévus par un sondage Reuters auprès d'économistes.

Les indicateurs de la RICS concernant la demande des acheteurs, les ventes, les nouvelles inscriptions et les prix des logements étaient tous négatifs le mois dernier.

Le solde net des ventes consenties en Grande-Bretagne est passé de -25 en février à -31 en mars, mais reste supérieur au creux de -43 atteint en octobre 2022, lorsque les turbulences des marchés financiers consécutives au mini-budget de l'ancien premier ministre Liz Truss avaient temporairement interrompu les nouveaux prêts hypothécaires.

Toutefois, ses indicateurs prospectifs laissent entrevoir une stabilité du marché immobilier britannique dans les 12 mois à venir. Le solde des attentes de vente pour 12 mois a augmenté à +1, son plus haut niveau depuis mars 2022.

"Le ton général des commentaires reçus des personnes interrogées (...) est toujours celui de la prudence à l'égard du marché de la vente, ce qui se reflète à la fois dans les indicateurs de prix et d'activité", a déclaré Simon Rubinsohn, économiste en chef de la RICS.

"On a également l'impression que les perspectives à moyen terme sont un peu plus stables, aidées en cela par la perception que le cycle des taux d'intérêt est peut-être proche de son apogée".

La Banque d'Angleterre a relevé ses taux d'intérêt d'un quart de point à 4,25 % le mois dernier afin de ramener l'inflation à deux chiffres à son objectif de 2 %, mais elle a laissé entendre qu'elle approchait de la fin de sa série de hausses de taux qui a commencé en décembre 2021.

D'autres mesures du marché immobilier britannique ont montré un panorama mitigé. Le créancier hypothécaire Nationwide a fait état d'une baisse de 3,1% des prix de l'immobilier au cours de l'année qui s'est achevée en mars - la baisse annuelle la plus rapide depuis juillet 2009 - tandis que son rival Halifax a déclaré que les prix ont augmenté de 1,6% en glissement annuel.

Contrairement à la baisse des prix de l'immobilier, la RICS a déclaré que les loyers devraient augmenter de 4 % dans toute la Grande-Bretagne au cours des 12 prochains mois en raison d'un déséquilibre entre l'offre et la demande.

Son indicateur mensuel de croissance de la demande des locataires, non corrigé des variations saisonnières, a atteint son plus haut niveau depuis cinq mois, avec un solde net de +46.

M. Rubinsohn a déclaré que le marché de la location restait fortement limité par le manque de logements à louer.