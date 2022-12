La faiblesse économique devrait peser sur le prix du pétrole en 2023

Une enquête menée auprès de 30 économistes et analystes prévoit que le baril de Brent s'établira en moyenne à 89,37 $ en 2023, soit environ 4,6 % de moins que le consensus de 93,65 $ obtenu lors d'une enquête menée en novembre. La référence mondiale a atteint une moyenne de 99 $ le baril en 2022.

Le brut américain devrait atteindre une moyenne de 84,84 $ le baril en 2023, contre un consensus de 87,80 $ le mois précédent.

"Nous nous attendons à ce que le monde glisse vers la récession au début de 2023, lorsque les effets de l'inflation élevée et de la hausse des taux d'intérêt se feront sentir", a déclaré Bradley Saunders, économiste adjoint chez Capital Economics.

Le Brent a chuté de plus de 15 % depuis le début du mois de novembre et s'échangeait autour de 84 dollars le baril vendredi, alors que l'augmentation des cas de COVID-19 en Chine a déprimé les perspectives de croissance de la demande de pétrole dans le plus grand importateur de brut au monde. [O/R]

"Le marché du pétrole reste tendu malgré l'affaiblissement des perspectives de la demande mondiale alors que les craintes de récession se déchaînent", a déclaré Edward Moya, analyste principal chez OANDA, ajoutant que la Chine sera le principal point de mire au premier trimestre de l'année prochaine.

Selon la plupart des analystes, la demande de pétrole connaîtra une croissance significative au cours du second semestre 2023, grâce à l'assouplissement des restrictions COVID-19 en Chine et à l'adoption par les banques centrales d'une approche moins agressive en matière de taux d'intérêt.

L'impact des sanctions occidentales sur le pétrole russe devrait être minime, selon le sondage.

"Nous ne nous attendons pas à un impact du plafonnement des prix, qui a été conçu pour donner un pouvoir de négociation aux acheteurs des pays tiers", ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

Moscou a signé cette semaine un décret qui interdit la fourniture de pétrole et de produits pétroliers aux nations participant au plafonnement des prix du Groupe des Sept (G7) à partir du 1er février et ce, pendant cinq mois.

"En cas de baisse sévère des exportations russes (ce que nous ne prévoyons pas), l'OPEP+ sera probablement prête à augmenter la production pour empêcher les prix de monter trop haut", a déclaré la société de données et d'analyse Kpler.