La famille d'une fillette décédée alors qu'elle était détenue par la patrouille frontalière américaine s'est vu refuser une ambulance, selon une enquête

Une enquête sur le décès d'une fillette panaméenne de 8 ans alors qu'elle était sous la garde de la patrouille frontalière américaine à Harlingen, au Texas, a montré que la famille s'était vu refuser à plusieurs reprises l'accès à une ambulance, a déclaré jeudi l'agence américaine des douanes et de la protection des frontières (U.S. Customs and Border Protection, CBP).

L'enfant est décédé le 17 mai après avoir subi une urgence médicale au poste de l'agence à Harlingen, trois jours après avoir été transféré du centre de traitement de Donna, près de la frontière à Donna, au Texas, pour un isolement médical. La famille a été détenue par la CBP pendant neuf jours, alors que la politique de l'agence limite la garde à 72 heures. La famille était détenue en vue d'une expulsion, ont déclaré deux fonctionnaires du ministère américain de la sécurité intérieure, qui ont requis l'anonymat pour discuter des détails de l'affaire. Le DHS n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Ni les agents de la patrouille frontalière, ni le personnel médical contractuel qui s'est entretenu avec la famille à Harlingen n'ont reconnu être au courant de l'état de santé de la fillette, qui souffre notamment de drépanocytose et d'une cardiopathie congénitale, a indiqué le CBP. La famille avait signalé les antécédents médicaux de la fillette à l'établissement de Donna, a indiqué le CBP, ajoutant que la mère de la fillette avait demandé à trois ou quatre reprises qu'une ambulance soit appelée ou que l'enfant soit emmenée à l'hôpital. "Malgré l'état de la fillette, les inquiétudes de sa mère et la série de traitements nécessaires pour gérer son état, le personnel médical sous contrat ne l'a pas transférée dans un hôpital pour des soins de plus haut niveau", précise le communiqué. En outre, selon le CBP, les caméras de surveillance de la station de Harlingen n'ont pas fonctionné pendant la détention de la famille, ce qui les a obligés à s'en remettre aux entretiens avec le personnel. Les derniers détails concernant l'incident proviennent d'une enquête en cours menée par le Bureau de la responsabilité professionnelle du CBP et restent sujets à vérification, a déclaré l'agence.