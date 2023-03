La famille de la star du basket-ball Kobe Bryant reçoit près de 29 millions de dollars dans une affaire de photos.

"Aujourd'hui marque l'aboutissement réussi du combat courageux de Mme Bryant pour que les personnes qui se sont livrées à cette conduite grotesque soient tenues responsables", a déclaré Luis Li, avocat de Vanessa Bryant, l'épouse de Kobe Bryant. "Elle s'est battue pour son mari, sa fille et tous ceux de la communauté dont la famille décédée a été traitée avec un tel manque de respect."

Li a confirmé que le règlement était de 28,85 millions de dollars. Ce montant comprend les 15 millions de dollars qu'un jury d'un tribunal fédéral a accordé à Vanessa Bryant en août dans cette affaire après avoir constaté que les pompiers et les adjoints avaient violé sa vie privée et lui avaient causé une détresse émotionnelle.

Vanessa Bryant avait intenté un procès au comté de Los Angeles, alléguant une violation de la vie privée, après avoir accusé des membres des services du shérif et des pompiers du comté de Los Angeles d'avoir partagé des images de l'accident dans un cadre non officiel, notamment à des clients dans un bar.

Kobe Bryant, sa fille Gianna et sept autres personnes ont trouvé la mort dans l'accident survenu à Calabasas, en Californie, le 26 janvier 2020.

Kobe Bryant avait 41 ans lorsqu'il est décédé. Le grand joueur des Los Angeles Lakers et 18 fois All-Star a remporté cinq championnats de la NBA et a été élu au Hall of Fame en 2020.

Mira Hashmall, une avocate représentant le comté dans cette affaire, a déclaré au Los Angeles Times que l'accord était "juste et raisonnable".

Elle a ajouté qu'il résout "toutes les questions en suspens liées aux réclamations juridiques en cours devant le tribunal d'État, aux réclamations futures des enfants Bryant et aux autres coûts, chaque partie étant responsable de ses honoraires d'avocat respectifs."