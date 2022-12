La famille du réfugié africain Patrick Lyoya poursuit la police du Michigan en justice

La plainte a été déposée mercredi devant le tribunal fédéral de district de l'ouest du Michigan, selon les archives en ligne, au nom de la famille de Patrick Lyoya, un immigrant de 26 ans originaire de la République démocratique du Congo.

Lyoya a été mortellement touché à l'arrière de la tête en avril par l'ancien officier Christopher Schurr, 31 ans, au cours d'une altercation qui a été filmée sur une vidéo de téléphone portable et rendue publique par la suite. En juin, Schurr a plaidé non coupable à une accusation de meurtre au second degré.

La famille de Lyoya est représentée par les avocats Ben Crump et Ven Johnson, qui affirment qu'il existe des "preuves accablantes" prouvant que "le profilage racial et la force excessive ont eu lieu pendant l'arrêt de la circulation, l'altercation physique et le meurtre éventuel de Lyoya", selon un communiqué de presse. Le communiqué ne précise pas le montant des dommages et intérêts demandés par la famille.

Les avocats détailleront la poursuite contre Schurr et Grand Rapids, une ville de moins de 200 000 habitants située dans l'ouest du Michigan, lors d'une conférence de presse qui aura lieu plus tard dans la journée de mercredi.

Les activistes ont condamné la fusillade comme un autre exemple de force mortelle injustifiée par la police contre de jeunes hommes noirs.

Un médecin légiste qui a pratiqué une autopsie indépendante sur Lyoya a conclu que l'officier a tenu son arme à l'arrière de la tête de Lyoya et a tiré une fois.

Crump, connu pour avoir représenté les familles de George Floyd, Breonna Taylor, Trayvon Martin et d'autres dans des affaires très médiatisées de personnes noires dont les meurtres ont suscité l'indignation quant aux relations raciales en Amérique, a précédemment déclaré que l'autopsie soutenait l'opinion selon laquelle Lyoya a été victime d'une "exécution".

Les vidéos de l'incident, qui ont été rendues publiques en avril, montrent Lyoya sortant de la voiture dans une rue pluvieuse, apparemment confus et demandant "Qu'est-ce que j'ai fait ?" alors que le policier lui demande à plusieurs reprises son permis de conduire et lui ordonne de retourner dans le véhicule.

Lyoya semble obtempérer, mais ferme ensuite la portière côté conducteur et tente de s'éloigner, résistant aux tentatives de l'agent de le menotter.

Après une courte poursuite à pied, les deux hommes se sont affrontés sur une pelouse, semblant à un moment se battre pour le pistolet électrique de l'agent. Les deux hommes étaient tombés au sol lorsque l'officier a dégainé son arme à feu et a tiré une balle à l'arrière de la tête, comme le montre la vidéo.

La tentative d'arrestation s'est déroulée après que l'officier ait arrêté Lyoya suite à des soupçons concernant sa plaque d'immatriculation.