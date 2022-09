La famille italienne Doris maintiendra la Banca Mediolanum indépendante et cotée en bourse.

L'actionnaire familial majoritaire de Banca Mediolanum n'a pas l'intention de la privatiser ou de fusionner son gestionnaire d'actifs, a déclaré son PDG Massimo Doris, malgré un ralentissement économique qui a contraint le créancier italien à réduire son objectif d'afflux de fonds pour 2022.

"Je crois - et mon père aussi - qu'être cotée en bourse signifie être davantage une institution, surtout pour une banque sans succursale comme la nôtre", a déclaré M. Doris, dont la famille possède 40,4 % de la Banca Mediolanum , dans une interview à Reuters.

D'autres riches familles italiennes ont entrepris de racheter d'autres investisseurs dans les sociétés qu'elles contrôlent cette année, notamment les Della Valles qui visent à retirer de la cote le fabricant de chaussures de luxe Tod's. Les Benetton, quant à eux, ont décidé que la privatisation d'Atlantia était la meilleure solution pour le groupe d'infrastructure.

Doris a pris en charge en 2008 la société que son père Ennio a lancée en 1982 sous la forme d'un réseau de conseillers financiers avec le soutien financier de son ami proche et ancien Premier ministre italien Silvio Berlusconi.

Mediolanum, qui est devenue la première banque italienne à proposer ses services par téléphone, est considérée comme une cible de rachat intéressante. L'année dernière, elle a repoussé une proposition de fusion de la banque d'affaires Mediobanca, dont elle détient 3,5 %.

"Dans cinq ans, je vois Banca Mediolanum toujours indépendante et un peu plus grande", a déclaré Doris.

Après des années de croissance fulgurante, le secteur italien de la gestion d'actifs a vu les afflux d'argent ralentir alors que les craintes de récession et d'inflation secouent les marchés financiers.

Au cours des sept premiers mois, les entrées de fonds de Banca Mediolanum dans les actifs gérés plus rentables ont chuté de 19 % en glissement annuel, contre une baisse de 61 % pour un groupe de pairs composé de ses rivaux Fideuram , FinecoBank, Banca Generali et Azimut.

Mediolanum prévoit maintenant que les flux d'entrée dans les actifs gérés pour 2022 seront d'environ 5,5 milliards d'euros pour l'Italie et l'Espagne, en baisse par rapport à une estimation précédente de 6 milliards d'euros, a déclaré Doris.

Toutefois, la hausse des taux d'intérêt fera passer les revenus nets d'intérêts au-dessus d'un objectif initial de 340 millions d'euros à 390 millions en 2022, puis à 600 millions en 2023, a ajouté Doris.

Mediolanum, qui est sous la surveillance de la Banque centrale européenne (BCE) depuis le 1er janvier, envisage également de lancer une obligation senior.

"Nous voulons gagner une certaine marge de manœuvre supplémentaire sans affecter les dividendes", a déclaré Doris.

Mediolanum s'est engagée à augmenter les dividendes de deux cents par an et elle cherche à verser 48 cents par action sur les bénéfices de 2022. (Édition : Valentina Za et Alexander Smith)