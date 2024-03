Le prince William, rieur, était de retour au travail mardi, un jour après l'apparition des premières images de son épouse Kate depuis son opération il y a deux mois, montrant la royale britannique en pleine forme.

Kate, 42 ans, a fait l'objet de spéculations, de rumeurs et d'étranges théories du complot sur les médias sociaux, qui ont fait les gros titres et suscité des intrigues dans le monde entier pendant son absence des fonctions royales, après avoir subi une opération abdominale pour une maladie non cancéreuse mais non spécifiée en janvier.

Lundi, une vidéo publiée par le journal The Sun sur son site internet montrait la princesse de Galles souriante marchant et portant des sacs de courses aux côtés de son mari William, l'héritier du trône, dans un magasin de ferme à Windsor, près de leur domicile.

Filmée par un membre du public samedi, il s'agit de la première image de Kate prise depuis le jour de Noël. Le palais de Kensington n'a pas nié l'authenticité de la vidéo, mais a refusé de commenter une affaire qu'il considère comme relevant de la vie privée des membres de la famille royale.

"Si cette vidéo de Catherine marchant d'un bon pas avec un sac de courses ne met pas fin à ces spéculations franchement folles et sans fondement, je ne sais pas ce qui le fera", a déclaré Katie Nicholl, auteure et correspondante royale du magazine Vanity Fair.

Depuis son hospitalisation en janvier, le bureau de Kate s'en est tenu à sa ligne officielle, à savoir que la princesse se remettait bien et qu'il ne fournirait que des mises à jour importantes, conformément au mantra royal "ne jamais se plaindre, ne jamais expliquer".

LAISSEZ-LES TRANQUILLES

La princesse ne devrait pas reprendre ses fonctions officielles avant Pâques, qui tombe le 31 mars.

Les excuses présentées par Kate ce mois-ci pour avoir retouché une photo prise par William d'elle et de ses trois enfants à l'occasion de la fête des mères n'ont fait qu'attiser l'intrigue.

"Je pense que les gens doivent simplement accepter que c'est le cas, et ces théories de conspiration sauvages, et ... assez irresponsables, les conjectures et les spéculations sur les médias sociaux, ne font qu'alimenter un récit qui est un faux récit", a déclaré M. Nicholl à Reuters.

Mardi, M. William s'est rendu à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, pour dévoiler de nouveaux investissements dans son projet de lutte contre le sans-abrisme, l'un des principaux thèmes de sa campagne. Il n'a fait aucune allusion aux spéculations en cours sur son épouse et a semblé détendu en riant et en plaisantant avec le personnel et les bénévoles.

La maladie de Kate survient au moment où le roi Charles est soigné pour une forme non spécifiée de cancer, ce qui l'a contraint à reporter ses engagements publics.

Les rumeurs concernant les membres de la famille royale ont été si fébriles que les ambassades britanniques en Ukraine et à Moscou ont même publié des déclarations sur X lundi afin de préciser que les informations fabriquées sur les médias sociaux selon lesquelles le roi était décédé étaient effectivement fausses.

Charles a généralement gardé un profil plus visible, car il s'acquitte de ses obligations officielles tout en suivant son traitement, et il a été photographié mardi en train de rencontrer des vétérans de la guerre de Corée au palais de Buckingham.

Alors que le monde en ligne reste inondé de rumeurs, à l'extérieur du palais, des passants ont déclaré qu'il fallait laisser Kate et Charles se rétablir en paix.

"Je pense que les gens devraient les laisser vivre leur vie", a déclaré Judy Bradley, 61 ans. "C'est bien de la voir, je suis contente qu'elle soit en bonne santé, j'espère que tout va bien, mais je pense qu'il faut les laisser tranquilles.