Paris (awp/afp) - Fimalac va céder les 40% qu'elle détient dans le groupe d'hôtels et casinos Lucien Barrière à la famille Barrière pour environ 325 millions d'euros, ce qui permet à cette dernière de prendre le contrôle total de la société.

Cette cession a été annoncée à l'AFP samedi par une porte-parole de la holding du milliardaire Marc Ladreit de Lacharrière, confirmant une information des Echos.

Fimalac avait pris 40% du Groupe Lucien Barrière pour 186 millions d'euros en 2011, reprenant l'essentiel de la participation du groupe hôtelier Accor, qui lui-même était monté au capital depuis 1989 (la famille ayant racheté le reste).

Interrogé par l'AFP, un porte-parole du groupe Lucien Barrière s'est refusé à tout commentaire avant lundi.

Succédant à leur père Dominique Desseigne, Alexandre Barrière et sa soeur Joy Desseigne-Barrière vont désormais détenir via leur holding familiale - la Société de Participation Deauvillaise - 100% du premier groupe de casinos français et acteur de l'hôtellerie de luxe.

Selon un processus validé en avril, Dominique Desseigne doit être nommé président d'honneur du groupe, tandis qu'"une direction générale accompagnera cette nouvelle organisation". Il dirige le groupe familial depuis le décès de son épouse Diane en 2001, quelques années après un accident qui l'avait laissée tétraplégique.

L'ex-PDG d'Altice France et de SFR Grégory Rabuel doit devenir directeur général, avait indiqué alors une source proche du dossier.

Fondé en 1912 à Deauville, le groupe Barrière compte 32 casinos et un club de jeux, 19 hôtels de luxe et plus de 150 restaurants - dont le célèbre Fouquet's - et bars, 3 golfs, et emploie quelque 6.500 collaborateurs. En 2022, son chiffre d'affaires a atteint 1,3 milliard d'euros.

Par ailleurs, les 10% que détient Fimalac dans la Société Fermière du Casino Municipal de Cannes (SFCMC), l'autre société de la galaxie Barrière, "seront vendus dans un délai de trois mois" à la famille, a ajouté la porte-parole.

Le compromis de vente a été signé le 21 juillet et une assemblée générale devra valider la transaction, selon un communiqué de cette entreprise cotée, dont la famille Desseigne-Barrière détient actuellement 60,51% via la Société de Participation Deauvillaise.

Joy Desseigne-Barrière a parallèlement été élue présidente du conseil d'administration de la SFCMC en remplacement de son père jeudi, tandis que Grégory Rabuel a été nommé directeur général, selon le communiqué.

Fimalac, la holding de Marc Ladreit de Lacharrière, est engagée auprès du milliardaire Daniel Kretinsky et du fonds britannique Attestor, dans un projet de sauvetage du distributeur Casino, en grande difficulté.

La holding est aussi actionnaire à hauteur de 5% du fonds d'investissement Warburg Pincus, propriétaire du poids lourd français des médias en ligne et du divertissement Webedia et actif dans la promotion de spectacles ainsi que dans l'immobilier. Fimalac est également impliquée dans le mécénat et l'action culturelle.

afp/rp