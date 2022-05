La famine menace dans la Corne de l'Afrique, selon l'Onu

LONDRES (Reuters) - Des millions de personnes sont menacées de famine dans la Corne de l'Afrique où la pire sécheresse depuis plus de 40 ans risque de se prolonger en l'absence de saison des pluies pour la cinquième année consécutive, ont averti mardi plusieurs agences des Nations unies.

La saison des pluies de mars-mai risque d'être la plus sèche jamais enregistrée : l'urgence humanitaire est déclarée en Éthiopie, en Somalie et dans certaines régions du Kenya, avec un risque de famine en Somalie, déclarent l'Onu, l'Organisation météorologique mondiale (OMM), le Programme alimentaire mondial (PAM) et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) dans un communiqué commun.

Il y a un risque que la saison des pluies d'octobre-décembre ne soit pas non plus au rendez-vous, précisent-ils.

La sécheresse, combinée à une hausse mondiale des prix des denrées alimentaires et des carburants en raison de la guerre en Ukraine, touche déjà des millions de personnes sur le continent africain.

On estime que 16,7 millions de personnes sont actuellement confrontées à une précarité alimentaire aiguë en Afrique de l'Est et que ce chiffre pourrait atteindre 20 millions d'ici septembre, indique le communiqué.

"La menace de famine plane sur l'Afrique de l'Est. Et ce, après quatre saisons des pluies atones", a déclaré Clare Nullis, porte-parole de l'Organisation météorologique mondiale (OMM).

"Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait que la situation va empirer", a-t-elle déclaré lors d'un point de presse à Genève.

Les agences onusiennes veulent éviter une famine semblable à celle qui a tué des centaines de milliers de personnes dans la région il y a dix ans.

"Une intensification rapide des actions est nécessaire dès maintenant pour sauver des vies et éviter la famine et la mort", peut-on lire dans la déclaration commune, qui souligne que les appels actuels pour répondre à la sécheresse "restent largement sous-financés".

(Reportage Matthias Williams, version française Diana Mandiá, édité par Sophie Louet)