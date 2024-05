Au début du mois de mai, Claudia Sheinbaum, la favorite des élections présidentielles mexicaines du mois prochain, s'est soudainement retirée d'une visite prévue à Apatzingan, une ville de l'État violent de Michoacan.

Trois sources de son entourage ont déclaré à Reuters que la décision avait été prise parce qu'un cartel de la drogue avait mis le feu à plusieurs véhicules peu avant le rassemblement, obligeant le gouvernement fédéral à faire appel à l'armée pour rétablir l'ordre.

Mme Sheinbaum a nié que l'annulation était due à la violence, se contentant de dire que l'événement d'Apatzingan n'avait jamais été entièrement confirmé.

Toutefois, cet épisode montre que Mme Sheinbaum - qui a fait campagne sur la réduction du taux d'homicide à Mexico pendant son mandat de maire - pourrait être confrontée à des difficultés bien plus grandes pour réitérer ce succès dans des endroits comme le Michoacan, où les groupes criminels exercent un niveau de contrôle bien supérieur à celui que Mme Sheinbaum a rencontré dans la capitale.

Les conseillers de Mme Sheinbaum ont déclaré à Reuters que, si elle est élue, elle a pour objectif de réduire d'ici 2027 le taux d'homicides au Mexique de 23,3 homicides pour 100 000 habitants à environ 19,4 pour 100 000 habitants, ce qui le placerait au même niveau que le Brésil.

Pour y parvenir, elle doublera le nombre d'enquêteurs fédéraux, qui passera à 8 000, augmentera les effectifs de la Garde nationale, qui passeront de 120 000 à 150 000, réduira l'impunité grâce à une réforme judiciaire et créera des programmes d'éducation des jeunes et des programmes communautaires, ont indiqué ses conseillers.

Juan Pablo Morales, un universitaire qui a participé à l'élaboration du plan de Mme Sheinbaum, a déclaré que l'équipe était consciente des différences entre Mexico et l'ensemble du pays, mais que de nombreux enseignements tirés de la capitale pouvaient être appliqués à l'échelle nationale.

"Claudia (Sheinbaum) a beaucoup contribué au développement professionnel de la police de Mexico, en lui donnant de nouveaux pouvoirs et de nouvelles responsabilités", a déclaré M. Morales.

GUERRE DES CARTELS

Le taux d'homicides à Mexico a chuté de 50 % entre décembre 2018, date de l'investiture de Mme Sheinbaum en tant que maire, et juin 2023, date à laquelle elle s'est retirée pour entamer sa campagne présidentielle, une baisse qu'elle attribue à des politiques de sécurité efficaces qui ont amélioré le travail de la police et la coordination avec les procureurs.

Elle affirme que cette expérience lui permettra de continuer à faire baisser le taux national élevé d'homicides, qui a chuté d'environ 20 % sous l'actuel président Andres Manuel Lopez Obrador, proche allié politique et mentor de Mme Sheinbaum, selon des données préliminaires.

Cependant, le mandat de six ans de M. Lopez Obrador reste le plus sanglant jamais enregistré, avec plus de 185 000 meurtres au mois d'avril.

En outre, les critiques affirment que la politique de sécurité moins conflictuelle de M. Lopez Obrador à l'égard des groupes criminels organisés rendrait la tâche de son successeur encore plus difficile

"La situation sécuritaire du pays dépend de la guerre nationale entre le cartel de Sinaloa et le cartel de Jalisco", a déclaré David Saucedo, un consultant qui travaille avec les gouvernements des États et les entreprises sur les questions de sécurité nationale, "la balle n'est pas dans son camp".

Sous Lopez Obrador, cette rivalité s'est étendue à un territoire de plus en plus vaste, tandis que des groupes criminels plus petits ont renforcé leur pouvoir, y compris dans des endroits comme le Michoacan, selon les experts en sécurité.

Six Mexicains sur dix considèrent l'insécurité comme le principal problème du pays, selon une enquête publique annuelle de l'Institut national de la statistique et de la géographie (INEGI).

Les experts en criminalité estiment que le plan de Mme Sheinbaum manque de détails et des sources de son entourage proche affirment que la scientifique de 61 ans a évité de critiquer les échecs de M. Lopez Obrador en matière de sécurité parce qu'elle doit sa popularité au président.

"Jusqu'à présent, Mme Sheinbaum a publié relativement peu d'informations en termes de détails concrets sur ses plans de sécurité", a déclaré Nathaniel Parish, analyste des risques politiques pour l'Amérique latine. "Ce que nous avons, ce sont des signaux sur ce qu'elle aimerait faire, mais nous n'avons pas de montants précis et concrets sur ce qu'elle prévoit de consacrer à ces initiatives.

QUESTIONS DE CHIFFRES

Certains critiques ont également soulevé la question de savoir si l'ancienne maire de Mexico a réussi à réduire la criminalité comme elle le prétend.

Ils soulignent le grand nombre de décès dans la capitale qui sont classés dans la catégorie des "événements d'intention indéterminée". Ces décès, qui comprennent les noyades, les empoisonnements et parfois les homicides présumés mais non prouvés, sont souvent égaux ou supérieurs au nombre d'homicides. La mauvaise catégorisation de ces décès pourrait expliquer une partie de la baisse du taux d'homicides, selon les critiques.

Un autre problème est celui des disparitions, qui ont augmenté à Mexico sous la présidence de M. Sheinbaum et qui pourraient également contribuer à expliquer la réduction significative du nombre officiel d'homicides.

"Les chiffres confirment les soupçons de dissimulation des homicides et des suicides dans certaines entités, à commencer par la ville de Mexico", a déclaré le sociologue Jorge Ramirez. Ce problème a également été signalé au niveau fédéral.

L'équipe de Sheinbaum rejette l'accusation selon laquelle les chiffres des meurtres sont artificiellement bas.

Jose Merino, conseiller de Sheinbaum, a déclaré à Reuters qu'il était "absurde" d'affirmer que les homicides étaient dissimulés.

M. Merino a déclaré que le nombre de décès classés comme "événements d'intention indéterminée" et qui s'avèrent ensuite être des homicides représente moins de 10 % du total.

Il a également déclaré que l'augmentation du nombre de disparitions était due à une augmentation des signalements de ces incidents plutôt qu'à une augmentation de leur fréquence.