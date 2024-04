La fermeté du dollar américain a maintenu le yen à un niveau proche de son plus bas niveau depuis 34 ans, ce qui a incité les investisseurs à surveiller de près les interventions, dans l'attente du rapport clé sur l'inflation américaine et de la décision de la Banque du Japon sur les taux d'intérêt cette semaine.

Le yen est resté bloqué après avoir atteint 154,85 yens lundi, son niveau le plus bas depuis le milieu des années 1990, alors que les écarts de taux entre les Etats-Unis et le Japon sont revenus sur le devant de la scène dans un contexte d'apaisement des tensions entre l'Iran et Israël. Il a oscillé pour la dernière fois autour de 154,76 pour un dollar.

Les traders ont gardé un œil vigilant sur le yen qui glisse vers 155,00, un niveau considéré par de nombreux participants comme le nouveau déclencheur d'une intervention des autorités japonaises.

Cependant, des doutes subsistent quant à la volonté de Tokyo d'agir si près de la réunion de politique monétaire de deux jours de la Banque du Japon (BOJ) qui débute jeudi.

La banque centrale japonaise devrait prévoir que l'inflation se maintiendra autour de son objectif de 2 % au cours des trois prochaines années dans de nouvelles prévisions attendues vendredi, indiquant qu'elle est prête à relever les taux d'intérêt cette année encore par rapport aux niveaux actuels proches de zéro.

La faiblesse du yen pourrait forcer la banque centrale à "adopter un ton plus hawkish", ce qui ferait avancer les attentes d'une nouvelle hausse des taux et soutiendrait le yen, a déclaré Carol Kong, stratège en matière de devises à la Commonwealth Bank of Australia.

"Mais je m'attends à ce que la parité USD/JPY reste élevée à court terme en raison de la force générale du dollar, ce qui maintiendra la possibilité d'une intervention sur le marché des changes.

La faiblesse du yen complique la politique de la BOJ, certains acteurs du marché pariant que la banque centrale pourrait être poussée à augmenter ses taux plus tôt qu'elle ne le souhaite pour ralentir le déclin de la monnaie.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, qui a mis en garde à plusieurs reprises contre les mouvements spéculatifs sur les devises au cours des dernières semaines, a déclaré mardi que les autorités locales travailleraient en étroite collaboration avec leurs homologues étrangers pour faire face à une volatilité excessive sur le marché des changes.

La force du dollar a été généralisée, avec des gains avoisinant les 5 % cette année.

Il s'est échangé pour la dernière fois autour de 106,09, en dessous des sommets de cinq mois atteints la semaine dernière après les commentaires des responsables de la Réserve fédérale et une série de données sur l'inflation plus élevées que prévu, qui ont contraint à réduire les attentes en matière de réduction des taux d'intérêt.

Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 46 % la probabilité que la Fed procède à une première baisse de taux à partir de septembre, et à 42 % à partir de novembre. Cette situation contraste fortement avec celle d'il y a quelques semaines, lorsque les marchés pariaient sur le mois de juin pour le début du cycle d'assouplissement monétaire américain.

Les investisseurs auront une autre occasion d'évaluer la vigueur de l'économie américaine cette semaine, avec les données sur le produit intérieur brut du premier trimestre jeudi et l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, vendredi.

"Il est concevable que les marchés repoussent encore le calendrier de la première réduction des taux d'intérêt prévue pour septembre, si le PIB et/ou l'indice des dépenses de consommation personnelle de cette semaine renforcent les inquiétudes concernant l'enlisement de la désinflation. Le risque est donc de voir les rendements américains augmenter et le dollar se renforcer", a déclaré M. Kong de la Commonwealth Bank of Australia.

Selon un sondage Reuters, les marchés prévoient une augmentation de 0,3 % de la PCE en mars, inchangée par rapport au mois précédent, et une augmentation de 2,6 % en glissement annuel, contre une augmentation de 2,5 % en février.

Alors que le mois de septembre est devenu le nouveau pari pour la première baisse des taux de la Fed, les attentes restent les mêmes pour la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE), qui devraient commencer à baisser leurs taux d'ici le milieu de l'année.

Cette divergence a mis l'euro sur la sellette, la devise étant en passe de connaître sa plus forte baisse mensuelle face au dollar depuis janvier. La monnaie du bloc euro est restée pratiquement inchangée mardi à 1,0655 $.

La livre sterling s'est échangée pour la dernière fois à 1,2354 $ après avoir chuté à un nouveau plus bas de cinq mois contre le billet vert à 1,2299 $ lundi.

Dans les crypto-monnaies, le bitcoin était en hausse de 0,51% à 66 879,00 $.