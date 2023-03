Tyson Foods Inc. a prévenu ses fournisseurs de poulet deux mois à l'avance de son intention de fermer une usine de transformation en Virginie en mai, ce qui a suscité des inquiétudes parmi les agriculteurs et les juristes quant au respect par l'entreprise de la réglementation antitrust qui l'oblige à donner un préavis de 90 jours avant de mettre fin à un contrat.

La fermeture prévue de l'usine a laissé des dizaines de producteurs de poulets de Virginie à la recherche de nouveaux acheteurs dans une région où il n'y a guère d'autres options. Selon Peter Carstensen, professeur de droit émérite à la faculté de droit de l'université du Wisconsin-Madison et ancien membre de la division antitrust du ministère américain de la justice, cette fermeture pourrait également exposer Tyson à des amendes en vertu du Packers and Stockyards Act (PSA), une loi antitrust américaine vieille de plus d'un siècle, qui exige un préavis minimum.

Tyson a déclaré à Reuters que la société n'annulait aucun contrat d'agriculteur et qu'elle s'engageait au contraire à payer les producteurs pour toute la durée de leurs contrats restants, dans le respect des réglementations fédérales.

Les questions antitrust, en particulier dans le secteur du conditionnement de la viande, ont constitué une priorité pour le ministère américain de l'agriculture (USDA) sous la présidence de Joe Biden qui, en 2021, a demandé aux agences fédérales de s'attaquer au problème de la consolidation. Quatre entreprises, dont Tyson, contrôlent 55 % à 85 % des marchés du bœuf, du porc et du poulet.

Tyson a prévenu les agriculteurs de Virginie par téléphone le 13 mars, puis par courrier, qu'elle fermerait son usine de Glen Allen le 12 mai, selon trois éleveurs de volailles qui approvisionnent l'usine. Selon Wilmer Stoneman, vice-président du Virginia Farm Bureau, environ 72 éleveurs élèvent des poulets pour l'usine.

Tyson possède des poulets qu'elle abat pour la viande et paie les éleveurs pour les élever. La société fait éclore des bébés oiseaux et les envoie par camion aux éleveurs. Ceux-ci les élèvent ensuite pendant environ six semaines, jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille requise pour être abattus et qu'ils soient transportés par camion jusqu'à l'usine de transformation.

Alicia Buffer, porte-parole de Tyson, a confirmé que les éleveurs avaient été informés la semaine dernière de la fermeture du 12 mai et que Tyson avait l'intention de cesser de leur fournir des poussins après le 28 mars.

Elle a ajouté qu'au lieu d'annuler leurs contrats, Tyson proposait aux agriculteurs un programme de rachat volontaire ou l'option de les conserver et d'être payés jusqu'à la fin de leur contrat.

Les trois éleveurs interrogés par Reuters ont encore entre trois et dix ans de contrat.

Les agriculteurs ont déclaré à Reuters qu'ils se sentaient contraints d'accepter l'option de rachat parce qu'ils ne savaient pas comment le contrat pourrait rester en vigueur après la fermeture de l'usine et l'arrêt de la production de poussins.

Roger Reynolds, agriculteur à Crewe, en Virginie, a déclaré que le maintien de son contrat de juillet 2012 avec Tyson n'était pas une option viable, en partie parce que cela l'empêcherait de vendre à une autre entreprise de volaille si celle-ci entrait dans la région.

Un autre agriculteur ayant un contrat d'approvisionnement avec l'usine, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré qu'ils pourraient éventuellement devoir vendre leur ferme de troisième génération, car la proposition de rachat ne couvrirait pas les dépenses à long terme telles que les impôts fonciers.

M. Carstensen, de la faculté de droit de l'université du Wisconsin-Madison, a déclaré qu'il n'était pas certain que l'approche de Tyson l'exonère de son obligation de donner aux agriculteurs un préavis de 90 jours avant de mettre fin à un contrat d'achat, car la fermeture de l'usine signifie qu'elle n'y transformera plus de poulets.

Les infractions au PSA sont passibles d'une amende de 29 270 dollars, selon le site web de l'USDA, et M. Carstensen a déclaré que les amendes pouvaient s'appliquer à chaque contrat.

L'USDA, qui veille à l'application du PSA, a déclaré à Reuters qu'il "surveillait de près" le projet de fermeture de l'usine de Tyson.

En temps normal, Tyson fournit des poussins aux éleveurs, qui prennent en charge les coûts du terrain et des poulaillers.

Les documents examinés par Reuters montrent que le plan de rachat proposé par l'entreprise propose un paiement aux agriculteurs sur la base de leur paiement moyen par troupeau en 2022.

Ils montrent également que les agriculteurs qui choisissent de conserver leurs contrats existants au lieu d'accepter le rachat devront satisfaire aux exigences contractuelles de Tyson pour leurs installations, même après que l'entreprise aura cessé de leur fournir des poussins.

Tyson a déclaré que ces éleveurs devraient effectuer une "maintenance de routine et préventive" pour satisfaire aux exigences contractuelles et a qualifié les options de généreuses.

Les éleveurs doivent choisir entre ces options avant la fin du mois de mars, selon le document.

Lundi, une vingtaine d'agriculteurs de Tyson et de représentants des autorités locales se sont réunis dans une caserne de pompiers à Burkeville, en Virginie, et ont fait part de leurs inquiétudes quant au calendrier serré de Tyson pour la fermeture de l'usine, selon les participants.

Taylor Lee, un agriculteur de DeWitt, en Virginie, qui a assisté à la réunion, a déclaré qu'il avait construit deux nouveaux poulaillers en 2017 et élevé environ 400 000 oiseaux par an pour Tyson, et qu'il ne savait pas ce qu'il adviendrait de son investissement.

"Lorsque nous aurons fini d'élever des poulets (pour Tyson), ce sera fini, à moins que quelqu'un d'autre n'intervienne", a déclaré M. Lee.

Selon Hobey Bauhan, président de la Virginia Poultry Federation, les usines de poulets les plus proches de Glen Allen se trouvent à une distance de 100 à 150 miles, ce qui dépasse le rayon idéal de 60 miles. Les distances plus longues augmentent les coûts de transport et les risques pour la santé des poulets.