Les administrateurs du détaillant britannique d'articles ménagers et de décoration à prix réduits Wilko prévoient de licencier plus de 9 100 travailleurs supplémentaires, a déclaré PwC lundi, et tous les magasins devraient être fermés d'ici le début du mois d'octobre.

"Malgré des efforts considérables, il est devenu évident qu'aucune partie importante des activités de Wilko ne peut être sauvée en tant qu'entreprise en activité", a déclaré PwC dans un communiqué.

"Nous continuons à travailler avec des acheteurs potentiels pour différentes parties de l'entreprise et nous sommes confiants dans la possibilité de conclure des transactions dans les prochains jours. (Reportage de Muvija M. Rédaction d'Andrew MacAskill)