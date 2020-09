La fièvre acheteuse

Hier, les marchés ont assisté à une véritable orgie d'opérations financières d'envergure, comme si les entreprises s'étaient passées le mot pour abattre leurs cartes au même moment. Nvidia sur Arm Holdings. Euronext, Deutsche Börse et SIX sur Borsa Italiana. Gilead sur Immunomedics. GardaWorld sur G4S... Sans même parler des rumeurs, comme celles d'un mariage entre UBS Group et Crédit Suisse, ou de LVMH qui irait se consoler de sa rupture avec Tiffany dans les bras de la Compagnie Financière Richemont. Ni des opérations plus petites ou annoncées plus tôt, Veolia lorgnant Suez ou Patrick Drahi sortant Altice Europe de la cote.

Cette fièvre acheteuse est un signal positif envoyé par les dirigeants des entreprises : on ne se lance pas dans la croissance externe d'envergure sans avoir un degré de confiance suffisant en l'avenir. Bon évidemment, vous pouvez m'opposer que LVMH a justement renoncé au rachat de Tiffany à cause de la Covid-19, ou que Peugeot et Fiat Chrysler ont annoncé hier soir la révision des termes de leur union à cause des effets de la pandémie. Pour autant, la multiplication des transactions fait pencher le curseur de confiance du bon côté.

Ce matin, ce sont les données économiques chinoises qui font les gros titres, notamment parce que les ventes de détail sont reparties en hausse sur un an, une première depuis le début de l'année. Pour ne rien gâcher, la production industrielle est plus robuste que prévu. De quoi alimenter les débats à la veille d'une intervention très attendue de la banque centrale américaine, qui publiera notamment ses nouvelles prévisions économiques et qui pourrait, dit-on, détailler un peu sa stratégie de ciblage d'une moyenne d'inflation plutôt que d'un taux-cible, qui a tant excité les investisseurs il y a quelques semaines.

En attendant, les indicateurs avancés européens sont proches de l'équilibre.

Les temps forts économiques du jour

L'inflation française d'août (8h45) et les chiffres de l'emploi britannique (11h00) précèderont l'indice ZEW allemand (11h00) de confiance des milieux d'affaires. Aux Etats-Unis, l'indice Empire Manufacturing (14h30) et les chiffres de la production industrielle (15h15) animeront la séance. Ce matin, la Chine a fait état d'une production industrielle en progression annuelle de 5,6%, meilleure que prévu, et de ventes de détail en hausse de 0,5%, là aussi au-delà des attentes.

L'euro remonte en direction des 1,19 USD. L'once d'or gagne 0,4% à 1965 USD. Le pétrole a du mal à se redresser, avec un Brent qui s'échange à 39,58 USD le baril, quand le WTI se négocie 37,25 USD le baril. Le rendement du T-Bond reste stable à 0,67% sur 10 ans. Le Bitcoin est en hausse à 10 761 USD.

Les principaux changements de recommandations

BHP Group : Goldman Sachs passe de neutre achat en visant 40,10 AUD.

Bureau Veritas : HSBC passe de conserver à acheter avec un objectif de cours relevé de 20 à 24 EUR.

Computacenter : Citigroup reste à l'achat avec un objectif de cours relevé de 2008 à 2728 GBp.

EasyJet : Liberum reprend le suivi à conserver en visant 600 GBp.

EMS-Chemie : Research Partners passe de conserver à vendre.

Eurocommercial : J.P. Morgan passe de souspondérer à neutre en visant 15 EUR.

Fuchs Petrolub : Baader Helvea passe d'alléger à accumuler en visant 45 EUR.

Just Eat Takeaway : Citigroup démarre le suivi à l'achat en visant 138 EUR.

Lectra : Midcap Partners passe de conserver à vendre en visant 15,30 EUR.

Leonardo : Société Générale passe de conserver à acheter en visant 6,50 EUR.

Naturgy : Morgan Stanley passe de souspondérer à pondération en ligne en visant 17 EUR.

Rational : Berenberg passe d'acheter à conserver en visant 615 EUR.

Red Electrica : Morgan Stanley reprend le suivi à souspondérer en visant 16 EUR.

Rio Tinto : J.P. Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 6350 GBp.

SGS : HSBC passe d'alléger à conserver en visant 2350 CHF.

L’actualité des sociétés

En France

Peugeot et Fiat Chrysler amendent leur accord de rapprochement, notamment avec le versement d'un dividende plus modeste et la distribution de titres Faurecia post-opération, en confirmant une mise en œuvre au premier trimestre 2021 et en accroissant leurs projections de synergies annuelles au-delà de 5 Mds€, pour un coût toutefois plus élevé. La spéculation est toujours forte sur la Compagnie Financière Richemont, que certains envisagent comme une cible de LVMH après que le géant français eut renoncé au rachat de Tiffany. Crédit Agricole a lancé la cession de 25 millions d'actions Carrefour (3,1% du capital), pour le compte du Groupe Arnault, dans le cadre du dénouement d'opérations dérivées, sans réduire la détention de l'actionnaire (environ 5,5% hors options). Le placement se fera au moyen d'un placement auprès d'investisseurs institutionnels par construction accélérée d'un livre d'ordres. Le réglement-livraison devrait intervenir le 18 septembre 2020. JCDecaux souhaite le départ d'environ 5% de ses effectifs et mettre en oeuvre un dispositif d'activité partielle de longue durée, a confirmé lundi sa direction à l'AFP. Gecina signe deux nouveaux baux sur l'immeuble Carré Michelet à Paris La Défense. Diatherix (Eurofins) lance Flu Plus, un test de dépistage du SARS-CoV-2 et de cinq autres virus. Groupe Gorgé remporte un contrat de plus de 6 M€ dans le nucléaire à l'export. Abeo se réengage avec la FIBA jusqu'en 2024. La Commission européenne a validé l'acquisition de Végéhub et Yumi par Bonduelle, Unibel et Sparkling Partners. Groupe Pizzorno Environnement renforce les capacités de traitement de l’Ecopôle Azur Valorisation. Genkyotex recrute son 1er patient de l'étude de phase II avec le setanaxib dans la fibrose pulmonaire idiopathique. Lexibook lance un écran nomade pour ordinateur portable. Voluntis obtient un PGE de 2 M€. Biophytis émet 3 M€ d'ORNANE. Mulann dépose le bilan. Valbiotis obtient le brevet américain et européen pour TOTUM-070 dans la réduction de l'hypercholestérolémie. Séché, Cast et FFP ont publié leurs comptes.

Dans le monde

Oracle confirme qu'il fait partie du projet de ByteDance pour pousser les autorités américaines à laisser TikTok vivre. Citigroup chute en bourse après des révélations du Wall Street Journal sur l'annonce prochaine d'un blâme des autorités fédérales visant la banque pour son incapacité à mettre au niveau requis ses procédures de contrôle du risque. Uber lance une bataille judiciaire pour récupérer sa licence à Londres. Le procès de l'ex-administrateur de Nissan, Greg Kelly, débute au Japon, sans Carlos Ghosn. Daimler va payer une amende de 875 M$ aux Etats-Unis pour violation de la législation sur la pollution de l'air dans le cadre d'un accord plus global à 1,5 Md$ sur les émissions polluantes de ses véhicules diesel. CaixaBank pourrait offrir une prime comprise entre 15% et 22% calculée par rapport à la valeur moyenne du titre Bankia au cours des trois derniers mois pour acquérir la participation détenue par l'Etat espagnol, a déclaré lundi une source proche des discussions à Reuters. Nikola a rebondi de 11% hier après que la directrice générale de General Motors a affiché sa confiance dans le partenariat conclu entre les deux sociétés, tandis que la SEC devrait enquêter sur les soupçons de manipulation de titre par les vendeurs à découvert. Sony est chahuté à la bourse de Tokyo, à cause de rumeurs de réduction de prévisions de ventes de PS5, à cause de problèmes d'approvisionnement en processeurs. Siegfried retenu par BioNTech pour le conditionnement de vaccins Covid-19. Leclanché finalise sa réorganisation.

Ça publie. Adobe, Fedex, The Charles Schwab, Ocado, Helvetia, Salvatore Ferragamo, FFP, Rothschild, Groupe Crit…

Lectures