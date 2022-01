La filiale africaine de Coca-Cola souhaite une consolidation accrue sur le continent.

CCBA est la huitième plus grande entreprise d'embouteillage de la société basée à Atlanta, avec des opérations dans 14 pays du continent. Sa série d'acquisitions depuis 2017 a fait passer sous son giron des opérations d'embouteillage en Zambie, au Botswana, en Eswatini, au Lesotho, en Afrique du Sud et d'autres petits embouteilleurs pour former un mastodonte de 3,2 milliards de dollars d'ici 2021.

"Chez CCBA, nous croyons fermement (en) un embouteilleur, un pays, car c'est la seule façon de gagner en Afrique", a déclaré Jacques Vermeulen, PDG de CCBA, lors d'une présentation virtuelle aux investisseurs.

La société est également ouverte aux acquisitions de marques et aux partenariats avec d'autres fabricants de boissons sur le continent, a-t-il ajouté, mais il a souligné que la consolidation était la deuxième priorité après la croissance organique.

Coca-Cola avait déclaré en avril qu'elle prévoyait de coter CCBA au cours des 18 prochains mois, en fonction des conditions du marché. La première cotation aurait lieu à Amsterdam et la seconde à la Bourse de Johannesburg (JSE).

Vermeulen n'a pas révélé d'autres détails sur l'offre publique initiale.

Sur la base de ses revenus, CCBA pourrait figurer parmi les 40 premières entreprises de la bourse locale.

La société a dépassé la plupart des autres unités d'embouteillage de Coca-Cola en termes de croissance du volume, mais les ventes ont subi un coup pendant la pandémie de COVID-19.

Le directeur financier, Norton Kingwill, a déclaré que la société avait retrouvé une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires et qu'elle avait presque entièrement retrouvé ses niveaux d'avant la pandémie.

La société mère Coca-Cola publiera les résultats de l'année 2021, y compris ceux de CCBA, en février.