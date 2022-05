La filiale brésilienne de Cosan, Moove, acquiert l'entreprise américaine PetroChoice Lubrication pour 479 millions de $.

L'acquisition augmentera les revenus annuels de Moove de 50 %, pour atteindre environ 9 milliards de reais (1,87 milliard de dollars), a déclaré le directeur général Filipe Affonso Ferreira dans une interview à Reuters.

La société produit et distribue des lubrifiants sous la marque Mobil en Amérique du Sud et en Europe, avec une usine au Brésil et une au Royaume-Uni.

PetroChoice ajoutera deux usines aux États-Unis et environ 50 centres de distribution.

Moove était en pourparlers avec le propriétaire de PetroChoice, la société de capital-investissement Golden Gate Capital, depuis environ un an au sujet de l'acquisition, a ajouté Ferreira. La transaction sera payée en espèces et Moove en financera la majeure partie.

Cosan SA détient une participation de 70% dans Moove et la société de capital-investissement CVC Capital en possède 30%.

(1 $ = 4,8124 reais)