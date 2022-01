La filiale espagnole de Coop a ouvert 87 magasins en 2021

Zurich (awp) - Transgourmet Ibérica, nouvelle raison sociale du distributeur espagnol GM Food suite à son rachat par la filiale de commerce de gros de Coop en mai 2021, a vu sa croissance dopée l'année dernière par la création de 87 nouveaux points de vente.

Sur ce total, 53 sont des magasins franchisés Suma, 29 Proxim et 5 Spar, avec à la clé plus de 17'000 mètres carrés de surface de vente supplémentaire et la création de 367 emplois, précise l'entreprise mardi dans un communiqué.

Au cours de l'année écoulée, la nouvelle filiale de Transgourmet a accéléré son expansion dans la région de Madrid, où elle a ouvert 5 nouveaux supermarchés Suma.

Par ailleurs, l'unité de détail a étendu ses accords pour devenir le principal fournisseur de différentes chaînes de distribution, notamment Tu Súper dans a province de Grenade, en Andalousie.

L'entreprise a égalemnt conclu un partenariat avec Grupo Soledad, leader dans la distribution et la commercialisation de pneus, pour installer des magasins Suma dans les stations-service et les ateliers Confortauto répartis à travers la péninsule.

Pour l'année en cours, Transgourmet Ibérica entend achever le développement d'une plateforme numérique de fidélisation et de vente en ligne pour ses franchisés, "qui leur permettra d'offrir une plus large et meilleure gamme de produits à leurs client", selon le communiqué.

