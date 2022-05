La filiale russe de Google dépose son bilan -document

La filiale "soumet un avis d'intention de se déclarer insolvable (faillite)", indique l'obligation.

"Depuis le 22 mars 2022, elle prévoit sa propre faillite et son incapacité à remplir ses obligations monétaires, ses demandes de paiement d'indemnités de départ et (ou) la rémunération du personnel travaillant ou ayant travaillé dans le cadre d'un contrat de travail, et (ou) l'obligation d'effectuer des paiements obligatoires dans le délai prescrit", précise la note.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. David Sneddon, que le document désigne comme le directeur général de la filiale, n'a pas pu être joint immédiatement.

Mardi, la Russie a déclaré qu'elle ne prévoyait pas de bloquer YouTube d'Alphabet, malgré des menaces et des amendes répétées, reconnaissant qu'une telle mesure ferait probablement souffrir les utilisateurs russes et devrait donc être évitée.

Le directeur général de Rostelecom, Mikhail Oseevskiy, a déclaré mercredi que Google fonctionnait normalement dans le pays, y compris tous ses serveurs, a rapporté l'agence de presse TASS.

Il n'a pas été immédiatement précisé si les amendes imposées à Google, qui comprennent une charge de 7,2 milliards de roubles (113 millions de dollars) en décembre pour ce que Moscou considère comme un manquement répété à la suppression de contenu que la Russie juge illégal, étaient à blâmer pour la déclaration d'insolvabilité.

Le chiffre d'affaires de la filiale en 2021 était de 134,3 milliards de roubles, selon la base de données Spark des entreprises russes de l'agence de presse Interfax.

(1 $ = 63,5000 roubles)