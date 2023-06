La fille de l'une des cinq personnes à bord du submersible disparu près de l'épave du Titanic a déclaré qu'elle continuait à espérer qu'ils soient secourus, mais qu'elle était réconfortée de savoir que son père, l'océanographe Henri Nargeolet, se trouvait dans l'endroit qu'il aimait le plus.

Sidonie Nargeolet a déclaré à Reuters jeudi qu'elle vivait avec "beaucoup de stress, des émotions très mélangées" alors que les recherches désespérées du submersible disparu près de l'épave du Titanic sont entrées dans une phase critique jeudi, lorsque l'air devrait manquer pour les cinq personnes à bord.

"Parfois, j'ai beaucoup d'espoir, je vais bien, je crois et j'ai beaucoup d'espoir. Mais à d'autres moments, l'espoir disparaît et c'est difficile à supporter, et plus le temps passe, plus c'est difficile", a déclaré Mme Nargeolet, 39 ans, à Reuters dans la ville de La Massana, dans le micro-État européen d'Andorre où elle vit.

"Parfois, je ne regarde pas (les informations) parce que je ne veux pas les entendre dire qu'ils ont maintenant très peu d'oxygène. Je préfère écouter des choses positives, espérer qu'ils continueront à les chercher", a-t-elle déclaré, ajoutant qu'elle se sentait soulagée de connaître la vaste expérience de son père sous l'eau.

"S'ils ne sont pas retrouvés, ce sera très triste pour nous car nous ne le reverrons plus. Ce qu'il aimait le plus, c'était être dans un sous-marin, (près) du Titanic. C'est là qu'il aimait vraiment être. Je préférerais qu'il (meure) à un endroit où il est très heureux", a déclaré Mme Nargeolet, en s'efforçant de retenir ses larmes.