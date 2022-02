La fin de l'accord Lockheed-Aerojet met la pression sur les dirigeants des deux entreprises.

Les actions de Lockheed Martin Corp et d'Aerojet Rocketdyne Holdings Inc ont baissé lundi après que Lockheed s'est retiré de l'accord.

Après l'échec de l'accord, Aerojet a déclaré qu'elle prévoyait d'apporter de la valeur aux actionnaires en faisant progresser l'hypersonique et les systèmes de défense stratégique, tactique et antimissile. Lockheed n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire lundi.

Les problèmes de Lockheed s'accumulent et l'abandon de l'accord a été une perte pour le PDG Jim Taiclet qui n'a pas été en mesure de fournir une appréciation significative du prix des actions depuis sa prise de fonction en juin 2020 au milieu d'une pandémie mondiale.

En octobre, la direction a réduit les prévisions de ventes pour 2021 et 2022, ce qui a fait chuter les actions de 12 %.

Le fabricant d'armes a déclaré que le COVID-19 avait entravé sa chaîne d'approvisionnement, mais lors de sa conférence téléphonique post-bénéfice avec les analystes, Ron Epstein de Bank of America a forcé Taiclet à défendre son leadership lorsqu'il a demandé : "Où emmenez-vous l'entreprise ? Et quelle est la vision de l'entreprise ? Parce qu'il semble vraiment - et je sais que cela peut être - peut sembler injuste, mais il semble un peu à la dérive en ce moment."

Selon les analystes, la stratégie de Lockheed, qui consiste à faciliter l'"internet des objets" militaire, n'a pas réussi à susciter l'intérêt des investisseurs. Pour aggraver les choses, le produit phare de Lockheed, l'avion de combat furtif F-35, pourrait connaître une demande plus faible de la part de l'armée de l'air américaine dans les années à venir. L'avion représente environ un quart des revenus de la société.

Dans une interview accordée lundi, M. Epstein a déclaré : "Leur stratégie doit pivoter. Si le budget de la défense connaît une croissance à un chiffre et que vous avez des entreprises homologues qui connaissent une croissance à un chiffre et pas vous, il est probable que le marché ne sera pas satisfait de cette situation."

L'analyste de Cowen, Cai Von Rumohr, a déclaré dans une note lundi que si Lockheed avait indiqué qu'il pourrait encore procéder à des fusions, "il est plus probable qu'il cherche de petits accélérateurs de technologie plutôt que des transactions plus importantes qui pourraient être confrontées à des obstacles réglementaires plus sévères." Von Rumohr a déclaré qu'à court terme, il était possible que la société basée à Bethesda augmente son rachat d'actions.

Chez Aerojet, un actionnaire de premier plan cherche à réorganiser le conseil d'administration.

Le 1er février, Warren Lichtenstein, président exécutif du conseil d'administration d'Aerojet, a lancé une course aux procurations pour remplacer trois membres du conseil d'administration d'Aerojet. Il veut s'assurer que la société a la capacité de réussir sans l'accord.

Aerojet a déclaré qu'elle examinait les efforts de Lichtenstein.