La fin des soldes alimente un timide renchérissement en février

Zurich (awp) - L'indice des prix à la consommation a progressé en février de 0,2% sur un mois, selon le relevé périodique diffusé mercredi par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Les statisticiens fédéraux expliquent cette évolution notamment par la fin de la période des soldes sur l'habillement et les chaussures. Loyers et carburants ont aussi pris l'ascenseur.

Sur un an, le niveau des prix en Suisse accuse un recul de 0,5%. Cette inflation négative s'avère plus importante qu'escompté par les économistes consultés par AWP, qui articulaient entre -0,2 et -0,4%. Ils anticipaient sur un mois une progression de 0,3% à 0,5%.

Entre janvier et février, les prix des produits indigènes ont stagné (-0,2% sur un an) et ceux des produis importés ont progressé de 0,6% (-1,6% sur un an).

L'inflation sous-jacente - soit apurée des variations dans les produits frais ou saisonniers ainsi que dans les carburants - s'est élevée à +0,1% sur un mois et -0,3% sur un an.

