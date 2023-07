Le deuxième trimestre de l'année 2023 a été mouvementé pour l'industrie des crypto-actifs. D'un côté, le bitcoin a enregistré une hausse de 7% au cours du trimestre écoulé, bien aidé par l'optimisme lié au dépôt de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock, et de l'autre, le gendarme boursier américain (SEC) a serré la vis sur le cadre réglementaire des cryptomonnaies. Dans ce contexte, comment l'activité sur les blockchains et les applications décentralisées a-t-elle évolué ? Tour d'horizon des tendances sur le semestre écoulé.

Aperçu global du marché

Dans le sillage de l’envolée du cours du bitcoin au cours du deuxième trimestre, l’activité sur les différentes blockchains d’infrastructure (Ethereum, BnB Chain, Avalanche, Cardano, Solana…) a enregistré une hausse de 7,97% des portefeuilles uniques actifs quotidiens (dUAW) qui ont interagi avec des applications décentralisées (Dapps). Cette progression, qui témoigne d’une utilisation accrue des protocoles décentralisée, s'est produite malgré les turbulences réglementaires qui pèsent sur le secteur de l’autre côté de l’Atlantique.

La catégorie des jeux vidéo reste le segment le plus important en termes d’activité, bien qu'elle soit moins dominante (37%, contre 45% au trimestre précédent). Dans le même temps, on observe une résurgence visible de la DeFi (Finance Décentralisée), alimentée par la frénésie spéculative liées aux memecoins et les chasseurs d'airdrop. Le segment de la DeFi est passé de 23% à 32%, ce qui indique un regain de popularité au cours du trimestre écoulé.

La catégorie sociale/média est également en hausse, contribuant désormais à 13% de la domination du marché, soit une légère augmentation de 1% par rapport au dernier trimestre. En revanche, le secteur NFT semble freiner sa croissance, indiquant une domination de 7% qui reflète les chiffres du quatrième trimestre 2022.









Evolution des différents principaux segments

DappRadar

La valeur verrouillée dans la DeFi diminue

Un développement inattendu au T2 2023 a été la chute de 7,1% de la “Total Value Locked” (TVL) de la DeFi, en s'établissant à 44,5 milliards de dollars.



Pour rappel, la TVL correspond à la valeur globale des actifs (en dollars) déposés et bloqués (durant une certaine période) dans les protocoles de DeFi à travers des contrats intelligents (smart contract). Une augmentation de la TVL est synonyme d’une augmentation de la liquidité et de la popularité des protocoles. A l’inverse, une TVL en diminution implique une liquidité détériorée et des rendements inférieurs sur les produits proposés.





TVL depuis le début de l'année

DefiLlama

L'examen minutieux de la TVL des principales blockchains révèle la suprématie continue d'Ethereum dans le secteur DeFi, malgré une légère baisse de 2% par rapport au trimestre précédent. Il convient de noter l'impact significatif du procès intenté par la SEC au début du mois de juin sur BNB et Polygon, deux des principales blockchains du marché. BNB a connu une forte contraction de 19% de sa TVL, la pire parmi les blockchains étudiées ici, tandis que Polygon a connu une réduction de 8% de sa TVL, soulignant les effets du procès sur son attractivité.



Evolution de la TVL par blockchain

DappRadar



Les volumes de transactions sont en chute libre



Les volumes de transactions de cryptomonnaies ont subi une baisse significative, se réduisant de 2,5 fois au cours du dernier trimestre, selon l'entreprise d'analyse de données Kaiko. Cette réduction est la plus importante depuis l'automne 2020, malgré la récente hausse du bitcoin à 30 000 dollars. Cette baisse n'a pas affecté toutes les cryptomonnaies également ; les altcoins ont été les plus durement touchés.



Actuellement, l'intérêt des investisseurs se concentre sur bitcoin et ether, considérés comme plus fiables. Parallèlement, de nombreux altcoins sont en tendance baissière, accentuée par l'opinion récente de la SEC qui considère certains de ces actifs comme des titres financiers.









Les volumes de transactions des cryptomonnaies au T2

Kaiko

Les Ordinals de Bitcoin font la fête

Le premier semestre 2023 a été marqué par une forte augmentation de la popularité des Ordinals Bitcoin, comme en témoigne l'impressionnante augmentation trimestrielle de 2834% du volume d'échange, qui est passé de 7,18 millions de dollars au premier trimestre à 210,7 millions de dollars au deuxième trimestre. L'engouement s'est également répercuté sur le nombre de transactions et de traders uniques de la plateforme, qui s'élève respectivement à 554 215 et 150 969.



Evolution des volumes sur Ordinals

DappRadar

Les hacks diminuent

L'industrie des dapps a également connu une baisse remarquable de 45 % des pertes liées aux hacks et failles de sécurité, passant de 373 millions de dollars au premier trimestre 2023 à 206 millions de dollars au deuxième trimestre 2023.



Cependant, les failles de sécurité restent une préoccupation. Les brèches les plus importantes du trimestre se sont produites les 4 et 28 juin. Le 4 juin, l'Atomic Wallet a été compromis, entraînant une perte de 35 millions de dollars. Plus tard, le 28 juin, les retombées de la pyramide de Ponzi d'Ackerman ont entraîné le détournement de plus de 33 millions de dollars au détriment des victimes.

Evolutions des hacks sur l'ensemble des protocoles

DappRadar

Au final, au cours de deuxième trimestre, l'activité sur les différents protocoles est restée relativement molle, les poursuites judiciaires de la SEC à l'encontre de Binance et Coinbase ayant refroidi une bonne partie des acteurs du marché. Le dépôt de l'ETF Bitcoin Spot de BlackRock et la commercialisation des Ordinals ont été les deux principaux événements qui ont animé positivement l'activité on-chain (sur les blockchains) et off-chain (en dehors des blockchains, ou dans la finance traditionnelle). Que nous réserve le prochain trimestre ? Rendez-vous dans trois mois.