Après avoir vécu une année 2022 catastrophique, la finance décentralisée, qui propose une myriade d'applications d'emprunt et de prêt à la sauce 3.0, n'a pas été au bout de ses surprises avec les turbulences du secteur bancaire durant le mois de mars. Circle, la société émettrice de l'un des principaux stablecoins du marché, l'USDC, n'a pas pu assurer la parité du jeton avec le dollar durant un week-end, ce qui a engendré des mouvements de panique pendant 48 heures. Dans un même temps, bitcoin, le leader du marché, a grimpé de plus de 40% en inscrivant des plus hauts annuels. Dans ce contexte, comment s'est comportée la finance décentralisée sur le premier trimestre de l'année ?

Vue d’ensemble du T1 2023

Paradoxalement, alors que le dernier trimestre de 2022 a été particulièrement actif pour l'industrie des applications décentralisées (dapps) sur les blockchains, le nombre quotidien de portefeuilles actifs uniques (dUAW) interagissant avec des applications décentralisées a diminué de 9,% au premier trimestre 2023 par rapport au trimestre précédent, avec une moyenne de 1 735 570 portefeuilles connectés quotidiennement.

Néanmoins, certains secteurs et blockchains ont connu une croissance plus importante que d'autres. Le secteur “jeux vidéo blockchain” reste dominant en représentant 45,6% de l'industrie avec une moyenne de 791 474 dUAW, tandis que finance décentralisée (DeFi) détient une part de marché de 23% avec une moyenne de 399 522 dUAW.

Nombre quotidien de portefeuilles actifs uniques par secteur

Les dapps du secteur “social/média” ont également connu une forte croissance, avec une moyenne de 210 644 dUAW en représentant 12 % de l'activité on-chain au T1 2023. Les dapps dédiées au secteur “NFT” ont enregistré une augmentation de 0,2 % par rapport au trimestre précédent en représentant 8 % de l'activité des portefeuilles.

En termes de blockchains, BNB Chain reste la plus active d’un trimestre sur l’autre avec une moyenne de 449 543 dUAW, suivie de Wax avec 397 273 dUAW et Polygon avec une croissance de 25,93% pour atteindre 197 343 portefeuilles uniques par jour. Cependant, Arbitrum a enregistré la plus forte croissance ce trimestre, avec une augmentation de 125,83 % pour atteindre en moyenne 46 071 dUAW grâce à son parachutage (airdrop) de jetons en mars. Nous revenons sur le cas Arbitrum un peu plus bas.

DeFi : la finance décentralisée refait surface

En préambule, je tiens à préciser le terme de “Total Value Locked (TVL)” qui va être mentionné plusieurs fois dans cette section.

Total Value Locked (TVL) = Valeur globale des actifs (en dollars) déposés et bloqués (durant une certaine période) dans les protocoles de DeFi à travers des contrats intelligents (smart contract). Une augmentation de la TVL est synonyme d’une augmentation de la liquidité et de la popularité des protocoles. A l’inverse, une TVL en diminution implique une liquidité détériorée et des rendements inférieurs sur les produits proposés.

Au cours du premier trimestre de 2023, le secteur DeFi a connu une croissance notable, avec une valeur totale verrouillée (TVL) de 49,76 milliards de dollars, soit une augmentation remarquable de 29% par rapport au trimestre précédent. Cela indique clairement un regaint d'appétit pour la finance décentralisée de la part des investisseurs après une année 2022 catastrophique. Les solutions de mise à l'échelle de couche 2 (article qui explore ces solutions : ici) telles qu'Arbitrum, et Optimism ont également contribué à cette croissance en permettant une augmentation significative de la capacité de transaction sur Ethereum.

TVL T1 2023

Au cours de ce trimestre, l'un des principaux facteurs à l'origine du battage médiatique autour de DeFi, et même bien au-delà de ses frontières, a été le crash de la banque SVB et le dépegging (perte de parité avec le dollar) de l'USDC qui a suivi. Au pire du de la crise, un USDC équivalait à 88 centimes de dollar.

Durant cet épisode de crispation, la TVL a chuté de 9,4 %, passant de 47,4 milliards de dollars à 42,97 milliards de dollars, ce qui a entraîné une panique de certains investisseurs et par ricochet de ventes massives. Heureusement, le lundi 13 mars, les dépôts de réserve de l'USDC détenus à la Silicon Valley Bank ont été entièrement accessibles au public, contribuant ainsi à stabiliser le marché. Cette annonce a entraîné une hausse de 10,1% de la TVL de la DeFi, atteignant 47,34 milliards de dollars.

Chute de la TVL

Un autre événement majeur de ce trimestre a été le largage de jetons très attendu d'Arbitrum. Le lancement a suscité beaucoup d'intérêt de la part des développeurs et des investisseurs. Airdrop d'Arbitrum Le 23 mars, le largage de jetons d'Arbitrum a eu lieu, provoquant une frénésie dans la communauté crypto. La solution de mise à l'échelle de la couche 2 d'Ethereum a distribué plus d'un milliard de jetons ARB à plus de 600 000 personnes sélectionnées, ce qui a stabilisé la capitalisation boursière du jeton à près de 1,5 milliard de dollars à l'heure où nous écrions ces lignes. Des sociétés Web3 populaires telles que Uniswap, Aave et OpenSea sont passées à Arbitrum ces derniers mois, profitant de sa similitude avec l'architecture blockchain d'Ethereum, mais aussi et surtout de ses faibles coûts de transaction et de ses délais d'execution plus rapides. L'excitation pour Arbitrum était si grande que le site Web d'Arbitrum était en panne avant la sortie du jeton, les passionnés de crypto attendant avec impatience de pouvoir participer à l'écosystème. Entre les réclamations et les transactions effectuées, les transactions quotidiennes du 23 mars ont enregistré un nombre record de 2 728 907 dépassant celles d'Ethereum et d'Optimism. Explosion des transactions sur Arbitrum Dune

Sur le papier, le potentiel d'Arbitrum en tant que solution d'évolutivité pour Ethereum est très important, et le jeton ARB pourrait l'aider à faire des progrès significatifs dans le monde de la blockchain en tant que soutien dans la gestion des transactions. Cependant, les utilisateurs doivent rester prudents et éviter d'être victimes d'escroqueries par hameçonnage et autres fraudes dans l'excitation de la croissance d'Arbitrum. Par ailleurs, lorsque nous examinons les principaux protocoles de blockchain dans le paysage DeFi, Ethereum domine avec une TVL de 55,8 milliards de dollars. Il s'agit d'une augmentation de 48,32 % par rapport au trimestre précédent et représente 66,95 % de l'ensemble de la TVL de la DeFi. BNB Chain arrive en deuxième position avec une augmentation de 20,69 %, atteignant 7,2 milliards de dollars au premier trimestre 2023. Tron occupe la troisième place avec 5,2 milliards de dollars de TVL malgré les accusations de la SEC contre son fondateur Justin Sun et la Fondation Tron, qui incluent des allégations selon lesquelles le jeton TRX est un titre non enregistré. Malgré ces nouvelles, la TVL est restée assez stable.

Classement blockchain par TVL

