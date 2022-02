La finance européenne réagit au conflit ukrainien par des plans d'urgence et le gel des obligations.

Le secteur financier européen a été ébranlé jeudi par l'aggravation du conflit en Ukraine. La Deutsche Bank a déclaré avoir mis en place des plans d'urgence et Allianz a indiqué avoir gelé son exposition aux obligations d'État russes.

Le plus grand créancier britannique, Lloyds, a déclaré qu'il était en "alerte accrue" en cas de cyberattaques de la part de la Russie, alors que la crise en Ukraine s'est aggravée.

Les actions des principales banques ont chuté au début de la séance. Un indice des valeurs bancaires européennes était en baisse de 2,7 % dans les premiers échanges. UniCredit était en baisse de 6 % et Commerzbank de 7 %.

L'autorité allemande de régulation des marchés, la BaFin, a déclaré qu'elle gardait un œil sur la crise.

Plus tôt dans la journée de jeudi, les forces russes ont tiré des missiles sur plusieurs villes d'Ukraine et débarqué des troupes sur ses côtes, selon des responsables et des médias, après que le président Vladimir Poutine a autorisé ce qu'il a appelé une opération militaire spéciale dans l'est du pays.

La Deutsche Bank et Allianz - deux des plus importantes sociétés financières d'Europe, qui ont toutes deux des activités en Russie - ont déclaré qu'elles étaient prêtes à se conformer aux sanctions.