La société fintech Revolut a reçu une licence bancaire au Mexique et se prépare à étendre ses activités dans la deuxième économie d'Amérique latine. 2 d'Amérique latine, a indiqué la société dans un communiqué de presse mardi.

La société, qui s'est lancée en Grande-Bretagne en 2015 et compte désormais plus de 40 millions de clients dans le monde, a déclaré qu'elle s'établirait en tant qu'institution bancaire multiple après avoir obtenu le feu vert de la Commission nationale des banques et des valeurs mobilières du Mexique.

"Cette licence permettra à Revolut d'offrir une large gamme de produits et de services financiers aux utilisateurs au Mexique", a déclaré la société, ajoutant qu'elle se prépare à un processus d'audit par une tierce partie des autorités mexicaines qui signalera le début des plans d'expansion.

La société vise à faciliter les transferts de fonds transfrontaliers pour les clients mexicains. Les envois de fonds vers le Mexique ont atteint le chiffre record de 63,3 milliards de dollars en 2023, principalement en provenance des États-Unis, soit une augmentation de près de 8 % par rapport à l'année précédente. (Reportage de Brendan O'Boyle ; Rédaction de Valentine Hilaire et Stephen Coates)