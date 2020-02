La fintech britannique Revolut valorisée 5,5 Mds$

Le nouveau tour de table a été mené par le fonds américain TCV (connu pour avoir soutenu Netflix, Spotify et Airbnb). Il porte le total levé par Revolut à 836 M$. L'application lancée en 2015 revendique plus de 10 millions de clients en proposant des outils de gestion de budget dits intelligents et des prix plus faibles que les banques de réseau pour le change, le courtage boursier ou les virements.

Le Britannique a prévu d'accélérer son expansion internationale, notamment aux Etats-Unis dès cette année, de renforcer son offre et de continuer à grossir en Europe. Le fondateur et PDG Nik Storonsky a l'ambition de bâtir "une plate-forme financière mondiale".

Les fintechs ont rapidement fait croître leur base de clientèle, mais elles ont encore du mal à générer des bénéfices. Revolut a perdu 33 M£ en 2018. L'entreprise a aussi a connu quelques difficultés de croissance, illustrées par des reportages édifiants sur une culture de travail impitoyable et le mauvais traitement infligé à certains clients victimes de fraudes. Les fonds levés doivent aussi permettre, assure Revolut, d'améliorer son service clients.

