La fintech indonésienne Achiko reporte son entrée à la Bourse suisse SIX

Zurich (awp) - L'entreprise fintech indonésienne Achiko a reporté son entrée à la Bourse suisse prévue initialement demain jeudi. Celle-ci devrait cependant intervenir sous peu, assure la société dans un communiqué publié mercredi. Aucune raison concrète n'est mentionnée pour expliquer le report.

Achiko avait déposé sa demande de cotation sur SIX l'été dernier. Elle exploite la plateforme Mimopay, dont elle prévoit le développement au Myanmar, aux Philippines et au Vietnam grâce à des partenariats. Le système Mimopay est notamment accepté dans plus de 10'000 commerces et quelque 100'000 distributeurs de billets, avait affirmé le groupe indonésien lors de la présentation de la demande de cotation.

