La fiscalité des hauts revenus

Analyse et propositions de la CFDT ('Nos ambitions', 16 pages).

La CFDT revendique de longue date une réforme de notre système fiscal. En effet, la fiscalité actuelle pénalise les bas revenus et avantage les plus aisés par des mesures incohérentes et qui se contredisent au fil des réformes (réductions d'impôt, exonérations, niches fiscales, baisse de la taxation des revenus financiers). La crise Covid a accentué les inégalités de patrimoine. Il y a urgence à réformer la fiscalité pour redonner à l'impôt équité et lisibilité : taxer davantage les plus riches et le patrimoine pour contribuer à la sortie de crise, réduire les inégalités et investir dans une relance durable est possible.

Cela exige volonté politique et consentement à l'impôt. En cumulant mesures immédiates de court terme (surtaxation temporaire des hauts revenus) et de long terme, qui mettent à contribution les plus aisés, les coûts de la pandémie pourront être financés, les inégalités réduites et la transition écologique juste trouvera de nouveaux financements.