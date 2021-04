Bourse de Paris : La fiscalité fait son come-back

La fiscalité des entreprises avait clairement été fléchée par les milieux financiers comme une thématique en devenir pour 2021. Un peu le pendant du "quoi qu'il en coûte" de 2020. Les discussions avaient déjà démarré depuis quelques semaines à l'échelle nationale, en France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis par exemple. Il faut aussi rappeler que les grandes économies européennes avaient ouvert le débat sur la taxation des géants du numérique. Elles avaient été plus que fraîchement accueillies par l'administration Trump. Sous l'ère Biden, cette question n'est plus taboue et l'on assiste depuis le début de la semaine à un nouvel étalage des idées des uns et des autres. L'énorme changement, c'est la position de Washington, qui a deux fers au feu. Le premier est interne et passe par le relèvement du taux d'imposition des entreprises pour financer le projet de relance par les infrastructures. Le second est international et concerne un "taux minimal d'imposition sur les entreprises". Précisément, la secrétaire d'Etat au trésor, Janet Yellen, a déclaré hier "ensemble, nous pouvons utiliser une fiscalité mondiale minimale sur les entreprises pour nous assurer que l'économie mondiale prospère sur la base de règles de jeu plus équitables en matière d'imposition des multinationales".

Un discours qui tranche avec l'America First de l'administration précédente. Mais ne soyons pas naïfs, les Etats-Unis ont eux aussi tout intérêt à ce que les grandes entreprises paient leurs impôts au bon endroit et dans des proportions correctes. Joe Biden n'a pas manqué de citer un rapport de 2019 selon lequel 91 multinationales "dont Amazon", usent d'artifices juridiques pour, je le cite, "ne pas payer un seul centime d'impôt fédéral sur les bénéfices". Les déclarations de Yellen sur l'impôt global minimum ont été applaudies un peu partout, au FMI, à Berlin ou à Paris. Sans doute moins à Dublin, à La Haye et dans la myriade de micro-paradis fiscaux britanniques. Même le patron d'Amazon.com, y est allé de son soutien à "une hausse de l'impôt sur les sociétés". Là non plus, ne soyons pas trop naïfs. Jeff Bezos sait que les groupes tels que le sien ont tout intérêt à faire profil bas s'ils veulent continuer à évoluer dans un environnement réglementaire peu contraignant.

Selon les travaux d'AlphaValue, le secteur pétrolier est de loin le plus fiscalisé de la planète, avec un taux qui dépasse 40%. Les mines, l'automobile et la banque suivent. Le champion de l'optimisation fiscale hors compartiment technologique est la pharmacie, avec un taux inférieur à 20%. Mais on reste au-dessus des taux d'imposition réels des grands acteurs du numérique, soit, pour 2020, environ 14,4% pour Apple, 12% pour Facebook et 9,4% pour Amazon.com. Fixer un taux d'imposition plancher sera probablement aisé au regard de l'autre tâche qui attend les négociateurs : trouver, sous l'égide du G20, une clef de répartition équitable et facilement contrôlable qui satisfasse tout le monde et évite de créer une nouvelle usine à gaz.

Les indicateurs avancés évoluent autour de l'équilibre ce matin en Europe. En Asie, la fin de parcours se fait en ordre dispersé, avec de légers gains au Japon et en Australie et des replis en Chine continentale et à Hong Kong.

La lecture finale des indicateurs PMI des services de mars sera disponible tout au long de la matinée en Europe. Aux Etats-Unis, la balance commerciale de février (14h30) précèdera les stocks pétroliers (16h30) et les minutes de la dernière réunion de la Fed (20h00).

L'euro est remonté à 1,1866 USD. L'once d'or revient dans la zone des 1740 USD. Le pétrole joue au yoyo dans des bornes relativement étroites, à 63 USD le Brent et 59,50 USD le WTI ce matin. Le T-Bond 10 ans affiche un rendement de 1,66%. Le Bitcoin recule à 57 390 USD.

