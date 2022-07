La flambée de variole du singe constitue une urgence sanitaire mondiale - OMS

Le label de l'OMS - une "urgence de santé publique de portée internationale" - est conçu pour tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité d'une réponse internationale coordonnée et pourrait débloquer des financements et des efforts mondiaux pour collaborer au partage des vaccins et des traitements.

Les membres d'un comité d'experts qui s'est réuni jeudi pour discuter de la recommandation potentielle étaient divisés sur la décision, ont dit plus tôt à Reuters deux sources qui ont parlé sous couvert d'anonymat, mais la décision finale revient au directeur général de l'agence des Nations Unies.

Annonçant sa décision de déclarer l'urgence sanitaire lors d'un point de presse à Genève, Tedros a confirmé que le comité n'était pas parvenu à un consensus.

Jusqu'à présent cette année, on a recensé plus de 16 000 cas de variole du singe dans plus de 60 pays, et cinq décès en Afrique.

La maladie virale - qui se propage par contact étroit et tend à provoquer des symptômes semblables à ceux de la grippe et des lésions cutanées remplies de pus - s'est surtout répandue chez les hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes lors de la récente épidémie, en dehors de l'Afrique où elle est endémique.