La flambée des prix des produits en ligne pourrait constituer un nouvel avertissement pour la Fed

Les prix des biens en ligne ont continué de grimper en mars à un rythme record, selon des données publiées mardi par Adobe Inc, ajoutant une dimension potentiellement troublante à la bataille que mène la Réserve fédérale pour ralentir le rythme global de la hausse des prix.

L'indice des prix numériques d'Adobe a augmenté de 3,6 % par rapport à l'année précédente, comme en février, avec une hausse de 16,3 % des coûts de l'habillement - une catégorie qui a longtemps bénéficié de fortes réductions en ligne - par rapport à l'année précédente et une hausse de 9 % des prix de l'épicerie en ligne.

Adobe a commencé à publier un indice mensuel des prix numériques l'année dernière, suivant des dizaines de millions de biens en ligne dans 18 catégories alignées de manière similaire à l'indice des prix à la consommation du gouvernement.

Les nouvelles données de l'IPC publiées mardi montrent que les prix ont augmenté de 8,5 % au cours des 12 derniers mois à partir de mars, soit la plus forte hausse depuis décembre 1981. Même si l'inflation pour certains biens s'est atténuée, elle s'est étendue à des articles tels que la nourriture hors foyer et les billets d'avion, preuve que la demande s'est déplacée comme prévu vers les services, mais aussi un signe que ce mouvement ne résoudra pas nécessairement les problèmes d'inflation à lui seul.

Pour la Fed, le changement de la dynamique des prix en ligne est une preuve de plus que les facteurs de l'inflation américaine et mondiale peuvent avoir changé fondamentalement, ou du moins d'une manière qui ne reviendra pas rapidement à l'inflation plus tempérée observée avant la pandémie.

"Au cours des 30 dernières années, la mondialisation, la démographie et les changements technologiques ont tiré les prix. La Fed ne peut rien faire contre ces trois facteurs", a déclaré Joe Brusuelas, économiste en chef de RSM. "Nous traversons juste une période de perturbation prolongée" qui pourrait signifier une inflation structurellement plus élevée, car les populations vieillissent et épargnent alors moins et dépensent leurs actifs, et la mondialisation souffre d'une série de chocs, notamment la guerre commerciale lancée par l'ancien président Donald Trump, la pandémie, et maintenant la guerre en Ukraine.

La technologie continue de proposer un soulagement potentiel grâce à une productivité plus élevée, mais comme l'a montré l'indice Adobe, du moins pour l'instant, cet impact ne se fait pas sentir pour les principaux biens de consommation.

"PLUS PERSISTANT"

En mars, la Fed a relevé le taux cible des fonds fédéraux d'un quart de point de pourcentage, première d'une série de hausses prévues cette année.

Les hausses à venir pourraient se faire par tranches plus importantes d'un demi-point, et la banque centrale devrait bientôt commencer à réduire son portefeuille d'actifs, ce qui pourrait augmenter davantage les coûts d'emprunt pour les consommateurs et les entreprises.

Pourtant, l'écart entre l'inflation actuelle et le taux de la Fed est l'un des plus importants jamais enregistrés, ce qui témoigne de la réticence de la Fed, l'année dernière, à commencer à relever les taux lorsque l'inflation a commencé à décoller.

Cette hésitation était fondée sur la conviction que les forces qui alimentent l'inflation représentaient des perturbations temporaires qui reviendraient à leur forme antérieure et amèneraient l'inflation à se comporter comme elle le faisait lorsqu'elle était proche de 2 %, le niveau visé par la Fed.

"Il va nous falloir du temps pour apprécier la récente explosion des prix relatifs et combien de temps ils vont rester avec nous", a déclaré lundi Charles Evans, président de la Fed de Chicago. "Ils sont beaucoup plus persistants que prévu initialement, (mais) je ne pense pas qu'ils vont être permanents."

La question est centrale pour l'évolution de la politique de la Fed cette année. Si l'inflation diminue au fur et à mesure que la pandémie et les autres chocs s'atténuent, la Fed pourra en faire moins. Sinon, une plus grande partie du travail incombera à la politique monétaire, ce qui augmentera probablement le risque de récession, la Fed devenant encore plus agressive.

Une étude publiée la semaine dernière par Michael Kiley, directeur adjoint de la division de la stabilité financière de la Fed, a examiné si l'expérience de 2000 à 2019 montrait que l'inflation était clairement "ancrée" à 2 % à l'époque - peut-être en raison de raisons structurelles plus importantes qui pourraient dominer à nouveau - ou si elle était simplement persistante, et avait tendance à l'avenir à être ce qu'elle était dans le passé en l'absence de choc.

Sa conclusion : Cela pourrait être l'un ou l'autre.

Les données de 2000 à 2019 "contiennent très peu d'informations" pour affirmer de manière convaincante que l'inflation n'est pas persistante.

Les responsables politiques se sont penchés sur les raisons pour lesquelles une phase d'inflation endémique pourrait être à portée de main, les principaux coupables étant les marchés du travail tendus et la pression salariale plus élevée qui en résulte, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement mondiales, les entreprises s'assurant contre les perturbations futures en verrouillant plusieurs sources ou en investissant plus près de chez elles à un coût plus élevé.

Lors d'un événement organisé par la Fed lundi, un dirigeant de l'industrie du camionnage a dressé un tableau sinistre de la façon dont la pandémie a bouleversé les attentes en matière de prix et du temps qu'il faudra pour y remédier, si tant est que cela arrive un jour.

Crissy Wieck, directeur des ventes chez Western Express, a déclaré qu'après avoir augmenté les salaires des chauffeurs de 40 % l'année dernière, l'entreprise doit faire face à un bond de plus de 80 % du prix des remorques, de 28 500 à 52 000 dollars, ce qui limite les efforts pour augmenter sa capacité.

"Votre entreprise ne peut pas fonctionner sans augmenter le coût de ce que nous faisons chaque jour", a-t-elle déclaré lors d'un événement à Nashville, l'une des sessions communautaires de la série Fed Listens. "Il n'y a pas eu d'infusion de 200, 300, 400 000 camions supplémentaires pour alléger la pression. ... Nous n'aurons pas de nouveaux camions avant 2024. Donc cette chaîne d'approvisionnement et ce rapport entre l'offre et la demande ne vont pas se corriger."