Les contrats à terme sur le blé du Chicago Board of Trade ont atteint cette semaine leur plus grande prime par rapport au maïs depuis 2022, stimulant la demande d'alternatives moins chères qui pourraient aider à réduire les importantes réserves mondiales de maïs.

Les agriculteurs devraient augmenter leur consommation de maïs pour les bovins, les porcs et les volailles après que les prix du blé ont atteint leur plus haut niveau depuis 10 mois en raison de la détérioration des perspectives de récolte en Russie, le plus grand exportateur au monde, selon les analystes du marché.

Les inquiétudes concernant l'offre mondiale de blé ont fait grimper le contrat de référence à une prime de 2,39-1/2 dollars le boisseau par rapport au maïs mardi, la plus élevée depuis le 10 octobre 2022.

Cette différence rend désormais la denrée alimentaire de base trop chère pour être un choix de premier ordre pour l'alimentation animale, selon les analystes.

Le blé est normalement cultivé pour l'alimentation humaine, mais il peut être utilisé pour l'alimentation animale lorsque l'offre est abondante et les prix bas.

"Ce niveau de plus de 2 dollars, selon mes recherches, indiquerait que le blé est de qualité alimentaire", a déclaré Mike Zuzolo, président de Global Commodity Analytics.

L'augmentation de 37 % du blé CBOT par rapport aux niveaux les plus bas atteints en mars a largement dépassé la maigre augmentation de 15 % du maïs par rapport à son niveau le plus bas de 2024 atteint en février.

Le gouvernement américain a prévu ce mois-ci que l'utilisation mondiale de blé pour l'alimentation animale diminuerait d'environ 5 % au cours de la prochaine saison en raison de la disponibilité d'options moins chères.

"Ce que le marché dit actuellement, c'est que l'offre de maïs est abondante", a déclaré Arlan Suderman, économiste en chef des matières premières pour la société de courtage StoneX.

Les exportations américaines de maïs pourraient augmenter en raison de la hausse du blé, selon les analystes.

L'USDA a indiqué mardi que les exportateurs avaient vendu 110 000 tonnes de maïs américain à l'Espagne. M. Suderman a déclaré que la transaction semblait être motivée par l'écart entre le blé et le maïs.

"Il pourrait s'agir d'un phénomène mondial où l'écart entre le blé et le maïs fait du maïs la principale céréale fourragère", a déclaré M. Zuzolo.

"Il pourrait s'agir de l'aspect alimentaire le plus fort de l'équation pour le maïs depuis probablement 5 à 7 ans. (Reportage de Tom Polansek ; Rédaction de Daniel Wallis)