La flambée des prix du gaz naturel comprime le secteur industriel américain

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont doublé cette année, bien plus que les augmentations de l'essence et du diesel au détail qui ont mis les Américains en colère contre l'industrie énergétique américaine et le gouvernement.

De nombreux dirigeants d'entreprises industrielles estiment que les États-Unis, autrefois grand importateur de gaz naturel, devraient cesser d'exporter du gaz et donner la priorité à leurs propres besoins. Mais les producteurs de gaz font pression pour obtenir une plus grande capacité d'exportation ainsi que davantage de permis de forage.

La production de gaz dans des endroits clés des États-Unis a ralenti cette année, en partie à cause de la capacité insuffisante des gazoducs. Le mauvais temps a également réduit la production et stimulé la demande.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie et les sanctions qui ont suivi ont provoqué une ruée vers les exportations américaines de gaz refroidi sous forme liquide. Les usines américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) ont consommé 15 % de la production nationale à la mi-mars.

La hausse des prix du gaz entraîne une augmentation des coûts pour le fabricant de produits chimiques spécialisés Huntsman Corp, qui produit des polyuréthanes utilisés pour fabriquer des appareils électroniques, des matériaux de construction et des meubles, a déclaré le directeur général Peter Huntsman à Reuters.

"Les consommateurs vont subir des chocs (de prix)", a-t-il déclaré. L'entreprise a répercuté plus de 1,5 milliard de dollars d'augmentation du coût des matières premières au cours de l'année dernière, a-t-il dit, la plupart étant due à l'énergie.

Westlake Chemical, qui fabrique des plastiques et des revêtements de construction, calcule que pour chaque augmentation de 1 $ par million d'unités thermiques britanniques (mmBtu) du gaz naturel, ses coûts annuels augmentent d'environ 100 millions de dollars.

"L'inflation provenant de l'énergie n'est que la prochaine insulte à la blessure", ajoute Chip McElroy, directeur général de McElroy Manufacturing, qui fabrique des machines géantes qui fusionnent des tuyaux thermoplastiques.

Les contrats à terme sur le gaz naturel américain ont bondi à 7,854 $ par mmBtu vendredi, contre 3,730 $ au début de l'année 2022, mais ils restent bien inférieurs aux prix de référence de 31 $ en Europe et de 24 $ par mmBtu en Asie.

La forte demande de l'Europe, qui tente de se sevrer des importations russes, fait que les analystes s'attendent à ce que les prix restent élevés.

"Le secteur manufacturier ne peut pas investir et créer des emplois sans l'assurance que les prix du gaz naturel et de l'électricité ne seront pas mis en péril par des exportations excessives de GNL", a déclaré le mois dernier Paul Cicio, président de l'Industrial Energy Consumers of America (IECA), un groupe commercial qui compte parmi ses membres des fonderies, des fabricants de plastiques et de papier, dans une lettre adressée à la secrétaire américaine à l'énergie Jennifer Granholm.

DE GROSSES FACTURES DE CHAUFFAGE

Certaines entreprises craignent que les factures de chauffage ne montent en flèche l'hiver prochain, obligeant à constater que cette année n'a pas connu le reflux habituel des prix au printemps lorsque la demande de chauffage diminue.

Les factures de chauffage de l'hiver dernier étaient insoutenables, a déclaré John Schmeiser, PDG de la Western Equipment Dealers Association, un groupe commercial. "Lorsque vous regardez des ateliers de 30 000 à 40 000 pieds carrés, cela représente une grosse facture de gaz naturel."

Certaines entreprises ont résisté aux augmentations de coûts. Nucor, le plus grand fabricant d'acier américain, a partiellement compensé les coûts du gaz naturel dans ses aciéries en vendant une partie du gaz qu'il produit pour son propre usage, a déclaré un porte-parole.

Les dirigeants de l'industrie du GNL ont déclaré que les prix élevés devraient stimuler la nouvelle production. Ils souhaitent que l'administration Biden approuve de nouveaux projets.

"Il y a un besoin non seulement de développement supplémentaire de gazoducs mais aussi de développement supplémentaire d'installations d'exportation", a déclaré Dan Brouillette, président de Sempra Infrastructure, qui développe des usines de GNL.

Toutefois, la plupart des nouveaux projets ne seraient pas mis en ligne avant au moins la fin de l'année prochaine ou 2024.

À l'heure actuelle, les contrats à terme sur le gaz américain devraient atteindre 20 $ par mmBtu pour refroidir la demande de GNL américain, a déclaré l'analyste Paul Sankey de Sankey Research.

"Il n'y a pas de limite supérieure pour le gaz naturel américain tant que nous ne brisons pas l'arbitrage pour les exportations de GNL", a-t-il déclaré.