La flambée des prix en Égypte accentue la douleur économique

Maintenant, il n'y a plus d'argent pour les vacances. Om Mohamed, 61 ans, et son mari, qui vivent avec leurs deux fils adultes dans un appartement situé près du périphérique du Caire, réduisent leurs achats de produits comme la viande pour tenter de s'en sortir avec la maigre pension qu'il perçoit d'une compagnie d'énergie.

Ces derniers mois, l'accélération de l'inflation a mis à mal le pouvoir d'achat des Égyptiens, qui avaient déjà enduré des chocs économiques répétés et des années d'austérité.

Avec la crise monétaire, elle a mis en évidence la vulnérabilité d'une économie longtemps soutenue par les créanciers internationaux et les alliés du Golfe qui considèrent l'Égypte comme un pilier de la sécurité régionale.

Le gouvernement affirme qu'il fait ce qu'il peut pour contenir les prix et augmenter les dépenses sociales, attribuant souvent les pressions actuelles à des facteurs externes liés à la guerre en Ukraine.

Il met également en avant un boom des infrastructures mené par l'État qui a donné naissance à de nouvelles routes et villes et a permis à l'économie égyptienne de rester en croissance malgré la pandémie de coronavirus.

Pour Om Mohamed, c'est un maigre réconfort. Son mari se lève désormais tôt pour faire la queue pour du pain fortement subventionné. L'une de ses filles, qui vit à proximité, vend des bijoux pour payer la scolarité de ses jeunes enfants, après n'avoir trouvé aucune option d'éducation publique dans la région.

"Nous n'avons pas de système d'égouts adéquat ni d'eau propre. Parfois, j'ouvre le robinet et l'eau sent les eaux usées, et je ne peux pas me permettre d'acheter de l'eau en bouteille tous les jours", a déclaré Om Mohamed lors d'une interview dans son appartement situé dans une rue jonchée de détritus de la banlieue nord du Caire.

"Il n'y a plus de classe moyenne, seules les personnes de la classe supérieure peuvent vivre à l'heure actuelle", a-t-elle ajouté.

DÉVALUATIONS

Les retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022 ont exacerbé la pénurie de devises étrangères de l'Égypte. Les investisseurs étrangers, qui étaient déjà frileux à l'égard du pays, ont rapidement retiré plus de 20 milliards de dollars, la reprise du tourisme a été interrompue et la facture des principales importations s'est envolée.

La banque centrale a autorisé la première d'une série de fortes dévaluations et l'Égypte a cherché à obtenir son dernier soutien auprès des États du Golfe riches en pétrole et du Fonds monétaire international.

La livre égyptienne a chuté de près de 50 % depuis mars dernier et l'inflation globale annuelle a dépassé les 20 %, son plus haut niveau depuis cinq ans, bien que les consommateurs notent des augmentations de prix bien plus importantes pour de nombreux produits, y compris les denrées alimentaires de base que certains magasins ont commencé à rationner.

Alors que de nombreux pays luttent pour contenir l'inflation galopante, l'Égypte, avec une population de 104 millions d'habitants, est parmi les plus durement touchés.

GRAPHIQUE : La nourriture et les boissons sont à l'origine de l'inflation galopante en Égypte - https://www.reuters.com/graphics/EGYPT-ECONOMY/klvygzjzyvg/chart.png

Environ 30 % des Égyptiens vivaient dans la pauvreté en 2020, selon les données officielles. Bien qu'aucun chiffre officiel n'ait été publié depuis avant la pandémie, les économistes estiment que la pauvreté est en hausse et que beaucoup d'autres vivent près du seuil de pauvreté.

Deux organisations caritatives contactées par Reuters ont déclaré qu'elles avaient du mal à collecter des fonds et qu'elles craignaient de devoir réduire leurs services.

Le directeur de l'une de ces organisations, la Fondation Abwab El Kheir, a déclaré que certaines personnes qui avaient l'habitude de faire des dons cherchaient désormais à se faire aider elles-mêmes, ce qui mettait à rude épreuve la fourniture de repas, de traitements médicaux et d'autres formes de soutien dans 15 villes égyptiennes.

"Les demandes d'aide de ces trois derniers mois sont le double de celles de la même période de l'année dernière. Toutes ces personnes ont une source de revenus, mais celle-ci devient trop faible pour leur permettre de vivre", a déclaré Haitham el-Tabei, avant la livraison de repas dans un quartier populaire du centre du Caire.

STOP YAPPING

Le président Abdel Fattah al-Sisi, un ancien chef de l'armée qui a évincé le premier dirigeant démocratiquement élu d'Égypte en 2013, a reconnu que la situation est difficile mais a affirmé que les défis ne sont pas le fait de l'État.

Les commentaires de Sisi la semaine dernière demandant aux Égyptiens d'"arrêter de jacasser" à propos de l'économie ont suscité des railleries satiriques sur les médias sociaux, tout comme une récente directive gouvernementale suggérant les pattes de poulet comme une option bon marché et riche en protéines pour les ménages en difficulté.

Jusqu'à présent, il y a peu de signes extérieurs de dissidence publique, ce qui serait risqué. La sécurité renforcée imposée lors d'une vaste répression de l'opposition politique sous Sisi signifie que les manifestations publiques sont effectivement interdites et que les comptes de médias sociaux sont soumis à une surveillance.

GRAPHIQUE : La livre égyptienne se déprécie pour atteindre son plus bas niveau historique - https://www.reuters.com/graphics/EGYPT-ECONOMY/zdvxdrjnrvx/chart.png

Pourtant, une plus grande agitation économique à court terme complique les plans de l'Égypte pour tenter de redresser la situation après les turbulences politiques et économiques qui ont suivi le soulèvement du Printemps arabe en 2011.

Le pays a récemment entamé un nouvel accord avec le FMI, qui prévoit un financement de 3 milliards de dollars à verser par tranches après examen, et qui est censé pousser les autorités à réduire les dépenses et le fardeau de la dette, à passer définitivement à un taux de change flexible et à entreprendre des réformes structurelles, notamment en réduisant le rôle économique de l'État et de l'armée.

L'accord prévoit également d'augmenter les dépenses sociales pour protéger les personnes vulnérables. Toutefois, si l'inflation reste plus élevée que prévu cette année, cela pourrait déclencher des consultations avec le FMI et ajouter aux pressions budgétaires en poussant le gouvernement à dépenser davantage en subventions.

Le gouvernement, qui subventionne largement le pain pour plus de 70 millions de citoyens, a commencé cette semaine à fournir des pains à prix coûtant à ceux qui ne possèdent pas de carte de subvention. Les fonctionnaires affirment qu'une allocation en espèces pour les familles les plus pauvres du pays a été étendue pour couvrir plus de cinq millions de familles.

Pour beaucoup cependant, ce soutien est insuffisant.

"Les organisations caritatives couvrent une grande partie des besoins en Égypte, même pour ceux qui reçoivent des pensions et les diverses allocations gouvernementales", a déclaré el-Tabei, le directeur de l'organisation caritative.