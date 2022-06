La flambée des salaires dans la zone euro pourrait être moins importante qu'il n'y paraît

La préférence pour les augmentations temporaires peut être frustrante pour les travailleurs aux prises avec une crise du coût de la vie, mais elle sera bien accueillie par les décideurs de la Banque centrale européenne qui craignent une spirale auto-renforcée entre les salaires et l'inflation.

À 8 %, l'inflation est si élevée que les familles perdent rapidement leur pouvoir d'achat. Ce n'est donc qu'une question de temps avant qu'elles ne demandent plus de salaire, enhardies par un taux de chômage record et une pénurie de main-d'œuvre de plus en plus douloureuse pour les entreprises.

Dépenser leur argent supplémentaire alimenterait à son tour encore plus d'inflation, au moment même où la BCE tente de la ramener à 2 %.

Entre-temps, les employeurs tentent de résister à de fortes augmentations de salaire, car ils voient la guerre en Ukraine freiner la croissance économique et s'accrochent à l'espoir que le pic d'inflation actuel, alimenté par l'énergie, sera temporaire.

En apparence, les données semblent indiquer que les employeurs et la BCE perdent lentement mais sûrement cette bataille : les salaires négociés ont augmenté de 2,8 % au premier trimestre. Il s'agit de leur rythme le plus rapide depuis le début de 2009, sous l'effet d'une hausse de 4 % en Allemagne, la plus grande des 19 économies qui composent la zone euro.

Mais une fois les paiements exceptionnels exclus, l'augmentation allemande n'était que d'environ 2 %, ce qui suggère que les entreprises ont payé pour atténuer la douleur de l'inflation et de la pandémie pour leurs employés, mais d'une manière limitée qui ne devrait pas perpétuer l'inflation.

Il est évident que les entreprises, de l'Italie à la France et aux Pays-Bas, prennent des mesures similaires, atténuant ce qui risque encore de devenir une flambée des salaires difficile à contenir.

Environ 15 000 travailleurs de l'aéroport Schiphol d'Amsterdam recevront 5,25 euros de plus par heure pendant l'été pour atténuer les pénuries de personnel paralysantes qui ont forcé les compagnies aériennes à annuler des centaines de vols ce printemps.

En France, le gouvernement du président Emmanuel Macron encourage activement les entreprises à soulager leurs employés de l'inflation par le biais de diverses primes non imposables, telles que des sommes supplémentaires pour les aider à payer le transport vers le lieu de travail.

Et en Italie, où la croissance des salaires reste modérée, certaines entreprises versent des primes uniques importantes afin de compenser l'inflation et d'écarter les demandes d'augmentation de salaire.

Le fabricant d'articles de lunetterie Luxottica a récemment proposé à ses employés une prime avant impôts de 3 800 euros, et son homologue De Rigo, plus petit, a donné aux employés gagnant moins de 40 000 euros par an une prime de 1 000 euros.

Parmi les autres grandes entreprises italiennes qui ont adopté la même stratégie, citons le fabricant de chaussures Geox et le fabricant de freins Brembo.

"Les employeurs se sont retranchés et ne veulent pas rouvrir les négociations", a déclaré Boris Plazzi, négociateur salarial au syndicat français CGT. "Les travailleurs ont donc baissé les bras et se sont résignés."

Le syndicat allemand IG Metall a fait les gros titres le mois dernier en réclamant une augmentation de salaire de 8,2 % pour les travailleurs de l'acier, mais les employeurs ont rejeté la demande, proposant plutôt un paiement unique et déclenchant éventuellement une grève.

La guerre en Ukraine est un autre facteur qui freine la croissance des salaires, car les perspectives sombres et les rumeurs croissantes d'une possible récession font craindre aux gens pour leur emploi.

"Lors des prochaines négociations salariales, l'incertitude quant à l'évolution de l'économie et les inquiétudes concernant d'éventuelles pertes d'emplois pourraient freiner les augmentations de salaires", a déclaré la banque centrale allemande.

UNE QUESTION DE TEMPS

Mais à moins d'un ralentissement brutal de l'économie, une reprise de la croissance des salaires en euros n'est qu'une question de temps, les nouvelles règles de l'Union européenne sur le salaire minimum étant susceptibles de l'accélérer.

Le chômage n'a jamais été aussi bas, tandis que l'emploi est proche des records - l'Allemagne seule connaît une pénurie de 558 000 travailleurs, selon l'Institut économique allemand.

La pénurie de personnel est la plus aiguë dans le secteur des services, notamment le tourisme, où des travailleurs ont été licenciés pendant la pandémie et où les entreprises s'efforcent maintenant de remplacer la main-d'œuvre.

"Dans le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, des salaires plus élevés vont être proposés en raison du manque de travailleurs", a déclaré Ignacio Conde-Ruiz, professeur d'économie à l'université Complutense de Madrid, à propos de l'économie espagnole.

"Toutefois, une solution plus structurelle, comme l'embauche de travailleurs étrangers, est nécessaire."

La BCE soutient depuis longtemps qu'une croissance des salaires de 2 à 3 % est compatible avec un taux d'inflation de 2 %, son objectif à moyen terme.

Rares sont ceux qui prédisent que les salaires vont s'accélérer bien au-delà de cette fourchette, d'autant plus que la morosité des économies du sud du bloc compensera la croissance plus rapide dans des pays comme les Pays-Bas, la Belgique et l'Allemagne. Mais il y a aussi un risque croissant que l'inflation persistante finisse par donner aux syndicats le pouvoir de commencer à exiger des versements plus importants.

"Nous prévoyons de nouvelles augmentations au cours des prochains trimestres, mais pas suffisamment pour compenser l'inflation, ce qui entraînerait une croissance des salaires réels fortement négative", a déclaré Morgan Stanley.

"L'accélération de la croissance des salaires nominaux devrait néanmoins soutenir l'inflation sous-jacente à plus long terme, et faire des services le principal moteur de nos prévisions pour 2023."