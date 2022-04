La flambée du dollar laisse des traces

Le gain de 8 % de cette année par rapport à un panier de devises s'explique en partie par les paris selon lesquels la Réserve fédérale américaine augmentera les taux d'intérêt plus rapidement et plus loin que les autres pays développés, et en partie par son statut de valeur refuge en période de turbulence.

Il est également soutenu par la réticence du Japon à abandonner sa politique de facilité et par les craintes de récession en Europe.

Voici quelques zones affectées par la flexion musculaire du dollar :

Graphique : Les rendements des devises ce mois-ci - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/zgpomlzrypd/Fx%20returns1.JPG

1/EXPORTS

La faiblesse des devises profite normalement à l'Europe et au Japon, qui dépendent des exportations, mais l'équation peut ne pas tenir lorsque l'inflation est élevée et en hausse.

L'inflation de la zone euro a atteint un niveau record de 7,5 % ce mois-ci, bien que jusqu'à présent, les décideurs de la Banque centrale européenne l'attribuent principalement aux prix de l'énergie.

Le patron de la Banque du Japon, Haruhiko Kuroda, considère toujours la faiblesse du yen comme un élément positif pour le Japon, mais les législateurs craignent que le yen, à son plus bas niveau depuis 20 ans, n'inflige des dommages par le biais du renchérissement des denrées alimentaires et du carburant. Selon un sondage, la moitié des entreprises japonaises s'attendent à ce que la hausse des coûts nuise aux bénéfices.

2/ LE RESSERREMENT DEVIENT EFFRAYANT

Une hausse du dollar américain tend à resserrer les conditions financières, qui reflètent la disponibilité du financement. Goldman Sachs estime qu'un resserrement de 100 points de base de l'indice des conditions financières (FCI), son indice propriétaire largement utilisé, pénalise la croissance d'un point de pourcentage l'année suivante.

L'ICF, qui tient compte de l'impact du dollar pondéré par les échanges commerciaux, montre que les conditions mondiales sont les plus tendues depuis 2009. L'ICF s'est resserré de 120 points de base au cours du seul mois d'avril, alors que le dollar s'est renforcé de 5 %.

Les marchés émergents ont tendance à avoir des niveaux particulièrement élevés de dette en dollars. Les conditions sur les marchés émergents se sont resserrées de 190 points de base ce mois-ci, notamment en Russie, selon l'indice FCI de Goldman.

L'ICF américain est à son niveau le plus serré depuis juillet 2020.

"Il faut que ce soit inquiétant, étant donné tout ce qui se passe. C'est justement le moment où vous ne voulez pas un resserrement trop important des conditions", a déclaré Justin Onuekwusi, gestionnaire de portefeuille chez Legal & General Investment Management.

Graphique : Coûts d'emprunt - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/egvbkeqnzpq/borrowing%20costs.JPG

3/ LE PROBLÈME ÉMERGENT

Presque toutes les crises passées des marchés émergents étaient liées à la force du dollar. Une hausse de 10,5 % en 1993 suivie d'une hausse de 4,6 % en 1994, par exemple, ont été accusées d'avoir déclenché la "crise de la tequila" au Mexique, qui a été suivie par des effondrements sur les marchés émergents en Asie, ainsi qu'au Brésil et en Russie.

La force du dollar signifie des revenus plus élevés en monnaie locale pour les pays en développement exportateurs de matières premières. Mais le revers de la médaille est l'augmentation du coût du service de la dette.

Selon les estimations de Fitch, la dette publique médiane en devises étrangères des marchés émergents représentera un tiers du PIB à la fin de 2021, contre 18 % en 2013. Plusieurs pays en développement sollicitent déjà l'aide du FMI et de la Banque mondiale, et la poursuite de la hausse du dollar pourrait alourdir ces chiffres.

Graphique : Monnaies des marchés émergents - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/klvyklbkevg/emerging%20FX.JPG

4/AUCUN SOULAGEMENT SUR LES MATIÈRES PREMIÈRES

La règle générale est qu'un billet vert plus fort rend les produits de base libellés en dollars plus coûteux pour les consommateurs qui utilisent d'autres devises, ce qui finit par freiner la demande et les prix.

Cette année, cependant, l'offre limitée des principaux produits de base a empêché cette équation de se réaliser, car la guerre entre l'Ukraine et la Russie a frappé les exportations de pétrole, de céréales, de métaux et d'engrais, maintenant les prix élevés.

"Quand vous voyez ce qui se passe en Europe de l'Est, cela éclipse tout ce que fait le dollar", a déclaré Onuekwusi de LGIM.

5/BON POUR LA FED ?

La Fed pourrait se réjouir d'une hausse du billet vert qui calme l'inflation importée : la Société Générale estime qu'une appréciation de 10 % du dollar entraîne une baisse de 0,5 point de pourcentage de l'inflation des consommateurs américains sur un an.

Si les gains du dollar se poursuivent, la Fed n'aura pas besoin de resserrer sa politique monétaire aussi agressivement que prévu ; notamment, la flambée du dollar de la semaine dernière a également vu les paris du marché monétaire sur les hausses de taux de la Fed se stabiliser.

Stephen Gallo, analyste de BMO Markets, déclare que si le Dollar Index pondéré par les échanges commerciaux de la Fed devait dépasser les sommets de la pandémie - il se situe actuellement à 2 % en dessous de ce niveau - "cela pourrait suffire pour que la Fed procède à une hausse moins agressive la semaine prochaine".

Cela pourrait bien marquer le sommet pour le dollar, a-t-il ajouté.

Graphique : Le taux cible des fonds fédéraux et le dollar - https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/akvezynqdpr/Fedfundsand%20dollar.PNG