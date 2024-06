Des marchands d'art, des collectionneurs et des galeristes du monde entier ont conclu plusieurs transactions de plusieurs millions de dollars lors d'une foire d'art annuelle organisée cette semaine dans la ville suisse de Bâle, malgré le ralentissement du marché mondial de l'art.

Parmi les transactions réalisées lors de cette foire, largement considérée comme un baromètre de la demande mondiale d'œuvres d'art, citons l'achat pour 20 millions de dollars d'une peinture de l'artiste américaine du XXe siècle Joan Mitchell le jour de l'ouverture et la vente d'un dessin d'un autre expressionniste abstrait, Arshile Gorky, pour un montant de 16 millions de dollars.

Selon l'Art Market Report, le marché mondial de l'art s'est contracté de 4 % l'année dernière pour atteindre 65 milliards de dollars, et la valeur des ventes lors de la dernière saison de vente aux enchères à New York a chuté de plus de 20 %.

Dans ce contexte, les organisateurs de la foire de Bâle ont déclaré que les ventes de l'événement avaient soulagé les galeristes.

"Il y a un sentiment d'apaisement collectif dans les couloirs quant à la situation du marché", a déclaré Noah Horowitz, directeur général d'Art Basel, ajoutant que les acheteurs restaient plus sensibles aux prix que pendant les années de prospérité.

"Le grand art et l'art ambitieux continueront à se vendre", a-t-il déclaré. "Mais je pense que c'est une erreur d'essayer d'avoir une boule de cristal avec tant de facteurs, économiques, géopolitiques... dans le monde actuel".

De nombreux galeristes ont déclaré que les ventes avaient dépassé leurs attentes.

Isabella Kairis Icoz, partenaire de Lehmann Maupin, une galerie ayant des succursales à New York, Séoul, Londres et Milan, a déclaré avoir vendu 15 œuvres à des collectionneurs et à des musées le premier jour.

"Je suis arrivée un peu prudente... mais Bâle a été un véritable testament de sa résilience", a déclaré Mme Icoz, ajoutant que la galerie avait constaté un intérêt particulièrement fort de la part des collectionneurs privés européens.

James Koch, partenaire de la galerie Hauser & Wirth, qui présentait des œuvres provenant du marché secondaire et des œuvres d'artistes contemporains, a déclaré qu'il avait vu un certain nombre de jeunes collectionneurs européens bien informés acheter.

"Il s'agit non seulement de ceux qui disposent de budgets plus importants, mais aussi de personnes qui commencent à collectionner", a-t-il déclaré.

Selon Clare McAndrew, auteur du rapport sur le marché de l'art, deux scénarios se présentent généralement sur le marché de l'art en période d'incertitude économique et politique mondiale.

"Les acheteurs peuvent se retenir, ce qu'ils ont fait l'année dernière, ou ils peuvent commencer à s'ancrer sur des œuvres sûres, ce qu'ils pourraient faire cette année", a-t-elle déclaré.