La folie des voyages : Les passagers américains bloqués par la tempête hivernale

Les perturbations se sont poursuivies lundi, les compagnies aériennes ayant annulé plus de 2 500 vols en début d'après-midi, selon le site Web de suivi des vols FlightAware. La compagnie Southwest Airlines a été la plus touchée avec environ 1 700 annulations, tandis que Delta Air Lines Inc. a enregistré plus de 250 annulations.

Les retards de vols à l'intérieur, à destination ou en provenance des États-Unis s'élevaient à plus de 4 500 en début d'après-midi, selon FlightAware.

Kyle Goeke, un client d'Alaska Airlines âgé de 29 ans, a déclaré qu'il serait bloqué à Seattle pendant plusieurs jours car la compagnie aérienne a annulé son vol, prévu tôt lundi, de Seattle à Missoula, et le prochain vol disponible était mercredi.

Il avait voyagé de Washington D.C. à Seattle tard dimanche et a dit qu'il n'avait pas du tout dormi pendant la nuit, car il était plutôt en train de prendre des dispositions pour son séjour à Seattle.

"Heureusement, j'ai un ami ici dans cette ville pour me dépanner, beaucoup d'autres sont juste laissés à eux-mêmes", a-t-il déclaré à Reuters.

Les clients se sont emparés des médias sociaux pour exprimer leur frustration et tenter d'obtenir une réponse des compagnies aériennes.

David Sharp a déclaré sur Twitter que son vol Southwest Airlines de Denver à St. Louis avait été annulé et que le prochain vol n'était pas disponible avant deux jours. Il a dit qu'il louerait une voiture et conduirait jusqu'à sa destination.

L'actrice vocale Grey DeLisle a envoyé un message sur Twitter à Southwest Airlines : "Le vol 1824 de Nashville à Burbank a été annulé à cause d'Elliot et nous n'avons reçu aucun rebooking ! Le papa des enfants a déjà manqué Noël maintenant et ses bagages sont perdus avec des médicaments dedans ! Ligne du service clientèle occupée. Au secours !"

Southwest Airlines a déclaré lundi qu'elle faisait face à un grand nombre d'appels de clients s'informant de leurs voyages et qu'elle faisait "de son mieux" pour que son réseau revienne à la normale après la tempête.

"Le vol de mon frère Southwest Airlines au départ de Philadelphie et à destination d'El Paso a été annulé aujourd'hui et le mieux qu'ils aient pu faire était au départ de Baltimore mardi matin ! Rien que personne ne puisse faire, mais tant de folie de voyage", a tweeté un autre utilisateur de Twitter nommé Alex Gervasi.

Certains bagages sont restés deux jours à la consigne de l'aéroport William P. Hobby de Houston et certains passagers n'ont pas pu retrouver leurs bagages, ont rapporté les médias locaux.

Madeline Howard, qui n'avait pas récupéré ses bagages, a déclaré sur Twitter que Southwest Airlines lui avait déjà dit que les bagages se rendaient dans un autre aéroport alors que son vol avait été annulé.

L'énorme tempête hivernale qui perturbe les voyages est responsable d'au moins 55 décès aux États-Unis depuis la fin de la semaine dernière, selon un décompte de NBC News.