La fondation allemande RAG a amorti tous ses investissements dans le groupe insolvable Signa de René Benko, a déclaré Bernd Toenjes, directeur général de RAG, dans une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung publiée en ligne mardi.

"Cela représente entre 1 et 2 % de nos actifs totaux, ce qui reste une proportion gérable, mais c'est ennuyeux - on n'aime pas prendre de telles mesures", a déclaré M. Toenjes au journal allemand.

Les actifs de la fondation s'élevant actuellement à 17,6 milliards d'euros, cela représente entre 180 et 350 millions d'euros, selon le rapport.

Le géant de l'immobilier et de la distribution Signa s'est déclaré insolvable en novembre, après l'échec de ses dernières tentatives pour obtenir de nouveaux financements, ce qui en fait la plus grande victime à ce jour du krach immobilier en Europe.

Contrôlé par le magnat autrichien René Benko, le groupe était propriétaire du Chrysler Building de New York, ainsi que de plusieurs projets prestigieux et de grands magasins en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

"À partir d'aujourd'hui, nous n'avons plus aucun risque dans Signa", a déclaré M. Toenjes. Il a ajouté que l'insolvabilité n'était pas prévisible.

"Il serait inhabituel et contractuellement impossible que vous preniez votre argent et disparaissiez dès que les premiers nuages apparaissent à l'horizon", a déclaré M. Toenjes.

La fondation RAG utilise les revenus d'investissements diversifiés pour financer les obligations continues résultant de l'arrêt de l'exploitation de la houille le long de la Ruhr et de la Sarre, ainsi qu'à Ibbenbueren. (Reportage d'Emma-Victoria Farr ; Rédaction de Leslie Adler)