La forces françaises ont repris les opérations conjointes avec les troupes maliennes

PARIS, 2 juillet (Reuters) - Les forces militaires françaises ont repris les opérations conjointes avec les troupes maliennes dans le pays d'Afrique de l'Ouest, a déclaré le ministère français des forces armées, alors que la France s'engage à maintenir une présence dans la région africaine du Sahel afin de lutter contre les militants islamistes dans la région.

Le mois dernier, le président Emmanuel Macron a déclaré que l'opération de la France contre les militants islamistes dans la région du Sahel en Afrique de l'Ouest prendrait fin, les troupes opérant désormais dans le cadre d'efforts internationaux plus larges dans la région.

Emmanuel Macron avait alors expliqué que des consultations concernant la poursuite de l'engagement français au Sahel devaient être menées avec les Etats-Unis et les partenaires européens de la France, ainsi qu'avec les pays du G5 Sahel (Mali, Niger, Tchad, Burkina Faso et Mauritanie).

Les militants liés à Al-Qaïda et au groupe Etat islamique ont renforcé leur emprise sur la région du Sahel, rendant de larges pans de territoire ingouvernables et attisant les violences ethniques, notamment au Mali et au Burkina Faso. (John Irish; version française Camille Raynaud)