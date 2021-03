La fortune des fonds de placement a enflé de 25 milliards en février

Zurich (awp) - La fortune des fonds de placement en février s'est inscrite à 1368,4 milliards de francs suisses. Cela représente une hausse de 24,6 milliards ou 1,8% par rapport au mois précédent, indique le dernier relevé de Swiss Fund Data et Morningstar publié mercredi. Les afflux nets se sont montés à 3,8 milliards.

"Après le creux du mois dernier, de nombreux marchés financiers ont connu une reprise en février", a déclaré Adrian Schatzmann, directeur général d'Asset Management Association Switzerland, cité dans un communiqué. Alors que le SMI a de nouveau connu une évolution négative (-0,65%), le Dow Jones (+3,17%), le S&P 500 (+2,61) et l'EuroStoxx 500 (+4,45%) ont rebondi pendant le mois sous revue.

Si les fonds en actions sont ceux qui ont connu la plus forte poussée en termes de volume (+21,66 milliards), ce sont les fonds obligataires qui ont enregistré le plus d'afflux nets (3,22 milliards). Au contraire, les fonds du marché monétaire ont accusé un reflux de 2,77 milliards. Le palmarès est resté inchangé, les fonds en actions et obligataires représentant toujours environ les trois quarts du marché.

Au niveau des promoteurs, UBS conserve sa première place avec une part de marché de 26,3%, devant Credit Suisse (15,8%) et Swisscanto (8,6%)

(en mio CHF) volumes mouvements catégorie de fonds février 2021 janvier 2021 nets total marché suisse 1'368'434 1'343'871 +3'787,9 fonds en actions 618'501 596'841 +2'943,8 fonds obligataires 414'426 410'361 +3'216,2 fonds stratégiques 140'268 138'967 +417,4 fonds du marché monétaire 105'960 108'287 -2'773,7 fonds immobiliers 40'361 40'321 -0,3 fonds de matières premières 29'750 30'582 -227,7 fonds alternatifs 16'420 15'814 +208,1 autres 2'748 2'698 +4,1

