La foule des crypto-monnaies domine la rue principale de Davos malgré la chute des prix.

Des cadres du secteur de la crypto-monnaie ont débarqué au rassemblement annuel de chefs d'entreprise et de politiciens dans la station alpine suisse, cherchant à encourager une adoption plus rapide de leur technologie, qui est largement non réglementée.

L'importance de la foule des cryptomonnaies à Davos, bien que largement en marge de l'événement principal, intervient alors que les cryptomonnaies ont perdu 800 milliards de dollars de valeur marchande au début du mois.

Les petits traders ont afflué vers les crypto-monnaies dans l'espoir d'obtenir des rendements rapides, malgré les avertissements des régulateurs selon lesquels ces actifs émergents peuvent être à haut risque. Luna, jusqu'à récemment la huitième pièce numérique la plus importante et soutenue par des investisseurs crypto institutionnels, a perdu presque toute sa valeur.

"Ce qui m'a surpris, c'est la rapidité avec laquelle elle a complètement implosé dans le néant", a déclaré Jeremy Allaire, PDG et cofondateur de Circle Internet Financial, dont le stablecoin USDC est rattaché au dollar américain, à propos de l'effondrement de Luna.

"Voir quelque chose qui semblait être une chose compétitive apparente à forte croissance imploser complètement à zéro en 72 heures, je n'ai jamais rien vu de tel", a-t-il déclaré à Reuters.

Mais les pertes récentes n'ont pas entamé les projets des sociétés de crypto-monnaies de présenter leurs produits et services.

Securrency Inc, une infrastructure de marché numérique soutenue par Abu Dhabi, est venue à Davos pour la première fois cette année "pour établir des relations et un réseau" et montrer comment elle peut faire le lien entre les nouvelles technologies et la finance traditionnelle, a déclaré le PDG Dan Doney.

La société a mis en place son propre programme de panels sur la monnaie numérique, dans le style de celui du Forum économique mondial, juste à l'extérieur du cordon de sécurité du centre de conférence principal.

Tether, l'une des plus importantes monnaies stables au monde, a proposé aux passants des tranches gratuites pour célébrer la Journée de la pizza bitcoin le 22, date à laquelle, en 2010, Lazlo Hanyecz a payé deux pizzas avec 10 000 bitcoins, qui valaient environ 41 $ à l'époque.

Le bitcoin, qui valait 30 332 $ lundi, est tombé à ses plus bas niveaux depuis décembre 2020 plus tôt en mai. La plus grande cryptomonnaie du monde avait atteint un record de 69 000 $ en novembre.

"Nous sommes habitués à cela, et à mesure que le marché prend de l'ampleur, les pics et les vallées seront plus lisses", a déclaré Cliff Sarkin, directeur de l'exploitation de CasperLabs, un fournisseur de technologie blockchain aux entreprises, qui accueille des conférenciers et des événements.

Le jeton lié à la technologie de Casper a également pris un coup, a déclaré Sarkin à Reuters.

Le WEF, qui s'adresse généralement à l'élite financière, notamment aux grandes banques telles que Citigroup et Credit Suisse, organise des panels sur l'empreinte carbone et l'avenir des cyrptocurrencies et un autre sur la finance décentralisée.

"Elle s'est élevée à l'extérieur et à l'intérieur des portes", a déclaré Stan Stalnacker, directeur de la stratégie du réseau social Hub Culture, qui gère également une monnaie numérique, en faisant référence à la présence des crypto-monnaies dans la conférence et en marge de celle-ci.

Stalnacker a estimé qu'environ 50 % des vitrines de la ville ont été occupées par des entreprises de blockchain ou de cryptomonnaies pendant la durée de l'événement.