La foule en deuil alors que la reine entame son dernier voyage

Un cercueil en chêne recouvert de l'étendard royal de l'Écosse et surmonté d'une couronne de fleurs a été placé dans un corbillard par six gardes-chasse au château de Balmoral, où elle est morte trois jours plus tôt.

Pendant les heures qui ont suivi, le cortège a lentement traversé les petites villes et les villages jusqu'à Édimbourg.

(Elizabeth Alexander) ''Je pense que ce serait très émouvant pour tout le monde de dire au revoir. Et nous ne savons pas comment vous allez vous sentir quand vous le verrez. Mais c'était important pour nous de simplement être là.''

C'est un sentiment partagé par son fils et successeur samedi, alors que Charles a été officiellement proclamé roi.

(Le roi Charles) "Je sais à quel point vous, la nation entière - et je pense pouvoir dire le monde entier - compatissez avec moi dans la perte irréparable que nous avons tous subie."

Le nouveau souverain et la reine consort Camilla ont été très présents ces derniers jours, rencontrant certains des milliers de personnes en deuil au palais de Buckingham.

Tout comme ses deux fils William et Harry et leurs partenaires - qui ont apparemment surmonté leurs récentes brouilles - pour saluer et consoler les gens devant le château de Windsor samedi.

(Prince William) "Merci beaucoup d'être là. Nous l'apprécions vraiment, merci."

À Édimbourg dimanche soir et dans toute la Grande-Bretagne, la famille royale et le public entamaient une longue et émouvante semaine de préparation et de vénération.

Après avoir reposé dans la cathédrale St Giles de la capitale écossaise, le cercueil de la reine devait être transporté par avion à Londres mardi.

Elle reposera en chapelle ardente pendant quatre jours au Westminster Hall, où des milliers de personnes sont attendues pour lui rendre hommage, avant des funérailles nationales très élaborées prévues pour le lundi 19 septembre.