La foule se rassemble devant les résidences royales pour pleurer la Reine Elizabeth, une "dame extraordinaire".

Beaucoup ont déposé des fleurs devant le palais de Buckingham à Londres, le château de Windsor juste à l'extérieur de la capitale, et Balmoral dans les Highlands d'Écosse, les piles devenant de plus en plus hautes au fil de la journée.

"Ce n'est pas comme si ce n'était pas prévu, mais c'est un choc. C'est juste qu'elle était un tel roc, n'est-ce pas, pendant si longtemps vraiment", a déclaré Deborah O'Brien, qui visitait Balmoral depuis Norfolk, dans l'est de l'Angleterre.

La reine Elizabeth est décédée au château de Balmoral jeudi à l'âge de 96 ans après 70 ans sur le trône, le monarque ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique. Son fils est désormais le roi Charles III.

Pour beaucoup, il était difficile d'imaginer le pays sans une personne qui avait été une présence constante dans leur vie, dans les bons et les mauvais moments.

"Elle est là depuis si longtemps, elle est en quelque sorte le visage de la Grande-Bretagne et du Commonwealth, alors c'est juste cette sorte de choc d'être différent, ça ne semble pas réel", a déclaré Dan Buckley, 22 ans, résident d'Aberdeen, qui a bravé la pluie écossaise pour présenter ses respects à Balmoral.

"Je me souviens simplement de cette sorte d'excitation quand il se passait quelque chose, des Jeux du Commonwealth au Jubilé de diamant, quand il s'agissait de la famille royale et de la Reine."

D'autres ont loué son sens du devoir et le fait qu'elle ait travaillé presque jusqu'à sa mort, rencontrant le Premier ministre sortant Boris Johnson et son successeur Liz Truss à Balmoral mardi.

Alice Hendry, une designer textile de 48 ans, faisait partie de la foule à l'extérieur du château de Windsor, où un flot constant de personnes est venu déposer des fleurs.

"Quelle femme extraordinaire. Elle a travaillé jusqu'à deux jours avant, pour faire prêter serment à un nouveau premier ministre. C'est tout à fait remarquable. Vous savez, quand quelqu'un prête serment de servir son pays et que son sens du devoir dure toute sa vie. Je veux dire, quel bel exemple de cela."

LA MAMIE DE TOUT LE MONDE

À Londres, des milliers de personnes se sont rassemblées devant les portes du palais de Buckingham et le long du Mall, le boulevard qui y mène, sous une bruine de pluie.

Certains avaient teint leurs cheveux en rouge, blanc et bleu, les couleurs du drapeau de l'Union Jack. Les gens ont pu marcher eux-mêmes jusqu'à la porte et déposer des fleurs. Certains ont pleuré ou se sont serrés dans les bras.

Liam Fitzjohn, 27 ans, un cheminot du sud de Londres, avait amené sa jeune fille.

"Même si elle ne s'en souviendra pas, nous pouvons lui dire qu'elle était là au moment où l'histoire se déroulait", a-t-il dit. "Nous n'avions qu'à venir apporter des fleurs. Elle est tout ce que nous avons jamais connu, nous n'aurons plus jamais une Reine comme celle-là."

Beaucoup de ceux qui se trouvaient à l'extérieur du palais de Buckingham étaient des touristes étrangers, certains en groupes de visite et portant même des valises.

"Je rentre au Japon aujourd'hui, et je suis passé en allant à l'aéroport", a déclaré Nobu Yamanaka, 52 ans. "J'ai porté mon gros sac dans la file d'attente pour cette occasion spéciale. Tout le monde au Japon la regarde."

À la question de savoir comment elle se souviendrait de la reine, Trish Heathcote, une visiteuse du Derbyshire, dans le centre de l'Angleterre, qui était à Balmoral, a répondu : "Juste comme une personne adorable et gentille, et elle a consacré tellement de son temps à tout le monde, vraiment".

À Windsor, Sharon Stevens, une employée de 57 ans de la Royal Meteorological Society, s'est dite choquée et triste.

"Mais ensuite, vous voulez aussi célébrer la femme extraordinaire qu'elle était et l'héritage qu'elle a laissé. Et vous avez juste senti que nous devions venir ici aujourd'hui et présenter nos respects parce qu'elle a toujours fait partie de nos vies."

Sa fille Kelly Stevens, une créatrice de boutiques de 25 ans, a déclaré : "Elle a été la reine de toute ma vie. Elle a été une telle inspiration. Une telle femme à admirer."

"Je pense que ce sera vraiment différent. Quelque chose auquel il faudra vraiment s'habituer, avoir un roi. Mais je suis sûre que Charles fera un travail formidable."

Kay McClement, une employée du tourisme de 55 ans qui vit près de Balmoral, a déclaré être venue avec une amie pour déposer des fleurs.

"Elle était incroyable. Elle était comme la mamie de tout le monde. Elle parvenait toujours à capturer l'ambiance avec ses mots et elle adorait la Grande-Bretagne."