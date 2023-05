L'exploitant des magasins de proximité 7-Eleven en Australie a déclaré lundi que son conseil d'administration avait lancé le processus de vente de l'ensemble de ses activités.

Le plus grand détaillant australien de produits de consommation courante et de carburants, qui compte plus de 700 magasins, a déclaré que le conseil d'administration de 7-Eleven Holdings avait entamé un processus de vente de l'entreprise.

Le processus n'en est qu'à ses débuts et devrait durer plusieurs mois, a indiqué l'entreprise dans un communiqué publié sur son site web.

La société australienne 7-Eleven Stores, dont la licence est détenue par la société américaine 7-Eleven Inc, appartient aux familles Withers et Barlow. En 1976, elles ont signé le contrat de licence de zone pour introduire la marque 7-Eleven en Australie, et ont ouvert le premier magasin à Oakleigh, dans l'État de Victoria, en 1977.

"La société a fait des progrès significatifs ces dernières années sur un certain nombre de fronts et fonctionne bien sous l'égide d'une équipe de direction hautement qualifiée, avec des perspectives de croissance passionnantes", a déclaré Russell Withers, au nom des actionnaires de 7-Eleven.

"En conséquence, les familles Withers et Barlow ont décidé que le temps était venu d'examiner les options relatives à la propriété future de l'entreprise en vue de la préparer à la croissance et à la réussite futures", a-t-il ajouté.