La franco-iranienne Fariba Adelkhah en liberté provisoire-avocat

DUBAI, 3 octobre (Reuters) - La franco-iranienne Fariba Adelkhah a été mise en liberté provisoire et devra porter un bracelt électronique, a annoncé samedi son avocat sur Twitter sans donner davantage de détails.

Anthropologue et directrice de recherche au Centre de recherches internationales (CERI) de Sciences Po, elle a été arrêtée en juin 2019.

Condamnée en mai à un total de six ans de prison, cinq pour collusion en vue d'attenter à la sécurité nationale et un an supplémentaire pour propagande contre la République islamique, elle a vu sa peine confirmée en appel en juin dernier. (Rédaction de Dubai, version française Nicolas Delame)