La frappe de Zawahiri donne un coup de fouet à la stratégie antiterroriste de Biden, mais les inquiétudes persistent.

Lorsque les dernières troupes et les derniers agents de renseignement américains ont quitté l'Afghanistan en août dernier après 20 ans de guerre, M. Biden est passé à une stratégie "sur l'horizon" consistant à s'appuyer sur des drones et des avions espions pour traquer et frapper les militants d'Al-Qaïda et de l'État islamique à l'intérieur du pays.

La frappe de la CIA dimanche dans le centre-ville de Kaboul, la première de ce genre connue publiquement depuis le retrait, donne à Biden un accomplissement rare à moins d'un mois de l'anniversaire de la sortie chaotique qui a vu les talibans reprendre le pouvoir, 13 soldats américains tués et des dizaines de milliers d'Afghans en danger laissés derrière eux.

"C'est une histoire à succès assez simple", a déclaré Michael Kugelman, associé principal pour l'Asie du Sud au centre de réflexion Wilson Center.

Les États-Unis n'avaient pas réussi à tuer Zawahiri, qui a aidé à coordonner les attaques du 11 septembre 2001 contre les États-Unis et qui était le successeur d'Oussama ben Laden, alors que les forces américaines étaient sur le terrain, mais ils ont prouvé qu'ils pouvaient l'atteindre près d'un an après le retrait, a déclaré Kugelman.

"J'ai critiqué la décision du président Biden de quitter l'Afghanistan, mais cette frappe montre que nous avons toujours la capacité et la volonté d'agir là-bas pour protéger notre pays", a déclaré sur Twitter le représentant américain Tom Malinowski, un démocrate.

Mais des responsables américains, s'exprimant sous le couvert de l'anonymat, ont déclaré que la stratégie comportait encore des lacunes. Ils ont souligné que sans accords de base dans les pays voisins, les drones américains ont du mal à surveiller des cibles dans les régions éloignées de l'Afghanistan enclavé pendant de longues périodes.

Un responsable américain a déclaré que la frappe de Zawahiri serait difficile à reproduire dans tout l'Afghanistan sans les réseaux de renseignement humain entretenus pendant les 20 ans de présence américaine.

"C'était une frappe modèle", a déclaré Neha Ansari, un analyste du contre-terrorisme basé à Washington qui se concentre sur la guerre des drones.

Selon Neha Ansari, l'opération a nécessité de bons renseignements, des pays autorisant probablement les États-Unis à faire voler des drones dans leur espace aérien, et une localisation précise. Mais la question de savoir si ces conditions parfaites persisteraient est ouverte, a-t-elle ajouté.

Une illustration de la difficulté de la collecte de renseignements en Afghanistan a eu lieu en 2015, alors que des milliers de troupes dirigées par les États-Unis étaient sur le terrain, lorsque les responsables militaires américains ont été surpris de découvrir un camp d'entraînement massif d'Al-Qaïda dans le sud de la province de Kandahar.

"Nous ne savons pas ce que nous ne savons pas", a ajouté le responsable américain.

L'utilisation de drones de la CIA pour frapper Zawahiri indique un accord secret de survol avec un pays voisin, ce dont l'armée américaine ne dispose pas.

La CIA a refusé de commenter l'opération.

DES SONNERIES D'ALARME

La présence de Zawahiri à Kaboul, à quelques pâtés de maisons de l'ambassade américaine abandonnée, soulève des questions sur la présence de groupes militants islamistes sous le régime taliban.

La frappe a mis en évidence une faille dans l'accord de retrait de 2020 que les États-Unis ont signé avec les talibans, qui permet à Al-Qaïda et à d'autres groupes militants de rester en Afghanistan tant qu'ils ne s'entraînent pas, ne collectent pas de fonds et ne préparent pas d'attentats.

À la fin de l'année dernière, les services de renseignement américains ont estimé que la filiale locale de l'État islamique - connue sous le nom d'ISIS-K - pourrait avoir la capacité d'attaquer les États-Unis en six mois seulement, bien que les talibans et les militants de l'État islamique soient ennemis.

Avant le retrait de l'année dernière, les principaux chefs militaires américains ont déclaré que des groupes comme Al-Qaïda pourraient constituer une menace depuis l'Afghanistan pour le territoire américain et les alliés des États-Unis d'ici 2023.

L'année dernière, un rapport des Nations Unies a déclaré que jusqu'à 500 combattants d'Al-Qaïda se trouvaient en Afghanistan et que les talibans entretenaient des relations étroites avec les extrémistes islamistes.

Un responsable militaire américain a déclaré que, bien que Zawahiri soit largement devenu une figure de proue ces dernières années, on craignait toujours que le groupe ne se développe avec les Talibans qui leur offrent un refuge.

Daniel Hoffman, ancien officier supérieur des opérations secrètes et chef de station de la CIA, a déclaré que la présence de Zawahiri et d'autres militants d'Al-Qaïda en Afghanistan devrait "tirer la sonnette d'alarme".

"L'Afghanistan représente un danger clair et présent. Et il n'a jamais été aussi dangereux pour les États-Unis d'Amérique, je suis désolé de le dire, qu'en ce moment", a déclaré Hoffman.