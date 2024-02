La fuite d'un câble diplomatique secret par l'ancien premier ministre pakistanais Imran Khan a porté préjudice à la nation d'Asie du Sud sur les plans économique, politique et diplomatique, selon un jugement détaillé rendu jeudi par un tribunal spécial après le verdict de culpabilité qui l'a condamné à dix ans d'emprisonnement.

Le tribunal spécial a condamné M. Khan mardi pour avoir divulgué des secrets d'État et a également interdit à l'ancienne star du cricket d'exercer une quelconque fonction publique pendant dix ans, ce qui constitue un revers pour lui et son parti à l'approche des élections générales du 8 février.

"Il est évident que le Pakistan a subi de graves conséquences économiques, diplomatiques et politiques en raison des infractions commises par l'accusé Imran Ahmed Khan Niazi", indique le jugement, qui ajoute que "l'économie pakistanaise s'en est trouvée affaiblie, ce qui a eu des répercussions négatives sur la sécurité nationale".

Le jugement a reconnu M. Khan, 71 ans, coupable d'avoir rendu public ainsi que d'avoir malmené, utilisé à mauvais escient et altéré un câble secret envoyé par l'ambassadeur du Pakistan à Washington au gouvernement d'Islamabad. Il a été reconnu coupable de quatre chefs d'accusation au titre de la loi sur les secrets officiels (Official Secrets Act).

M. Khan a déclaré que ce câble était la preuve d'un complot de l'armée et du gouvernement américain visant à renverser son gouvernement en 2022, après qu'il se fut rendu à Moscou juste avant l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Washington et l'armée pakistanaise nient cette affirmation.

Il a également été condamné à trois ans de prison dans une affaire de corruption en août, bien que la peine ait été suspendue. Mercredi, il a également été condamné à 14 ans de prison pour corruption, ce qui l'avait déjà exclu des prochaines élections.

"Ce jugement est truffé de fautes", a déclaré l'avocat de M. Khan, Intezar Panjutha, qui a ajouté : "Il ne tiendrait pas devant une juridiction supérieure".

L'ancien premier ministre Nawaz Sharif, que les analystes considèrent comme le favori pour former le prochain gouvernement, et sa fille, Maryam Nawaz, ont été condamnés et emprisonnés de la même manière pour des accusations de corruption avant les dernières élections générales de 2018. Les analystes disent que cela a aidé Khan à gagner, tandis que la condamnation de Khan aide maintenant Sharif. Les deux accusent les militaires, ce que l'armée nie.

Le redressement du Pakistan après une crise économique dépend de la stabilité politique. L'élection intervient alors que le Pakistan navigue sur une voie de redressement délicate dans le cadre d'un plan de sauvetage du Fonds monétaire international de 3 milliards de dollars qui l'a aidé à éviter de justesse un défaut de paiement souverain l'année dernière.